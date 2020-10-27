لصحة أفضل... الطرق المثلى لطهي الأسماك!

تعتبر الأسماك واحدة من أكثر الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والمفيدة جداً للجسم، حيث تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامينD والكالسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم والزنك والماغنيسيوم.

ونظرا لفوائدها الصحية العديدة، توصي جمعية القلب الأميركية بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل والرنجة.

ولضمان الاستفادة القصوى من عناصرها الغذائية، يجب الاهتمام بطرق طهيها، وذلك لأن بعض طرق الطهي تفقد الأسماك قيمتها الغذائية.

وإليكم فيما يلي 6 طرق صحية لطهي الأسماك، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

بالبخار بالميكروويف



1- الطهي بالبخار

تعتبر أكثر طريقة صحية لطهي السمك حيث تضمن عدم جفاف لحمه ولا تتطلب أي دهون أوزيوت مضافة لطهيه. ويتم ذلك عن طريق وضع السمك في سلة البخار فوق إناء الماء المغلي مع تغطيته على درجة حرارة منخفضة.



2- سلق السمك

يعتبر أيضاً سلق السمك من الطرق الصحية، ويتم ذلك عن طريق طهي السمك في سائل يغلي مثل الماء أو المرق أو الحليب. ولا يتطلب أيضا استخدام زيت أو دهون ويتم طهيها في درجات حرارة منخفضة، مما يساعد على الاحتفاظ بأحماض أوميغا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى المتوفرة في الأسماك.



3- الشوي على الفحم

يلجأ كثير من الناس لهذه الطريقة في طهي الأسماك تجنباً لاستخدام الدهون والزيوت، لكن أظهرت الدراسات أن الشواء يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، تتشكل هذه المركبات عندما تتعرض أنسجة عضلات الأسماك لدرجات حرارة عالية جدا عند طهيها على لهب مكشوف، لذا ينصح بتجنب طهي السمك على اللهب المكشوف حفاظاً على صحتكم.



4- الشوي في الفرن

تعد هذه الطريقة من الطرق المثالية لطهي الأسماك، حيث تتضمن طهي السمك في درجات حرارة عالية باستخدام الفرن دون الحاجة لأيه دهون، وأظهرت دراسة أن شواء السمك يحسن من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية.



5- الطهي باستخدام الميكروويف

أظهرت الدراسات أن طهي السمك في الميكروويف على درجة حرارة منخفضة يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية المتوفرة في الأسماك.



6- القلي في المقلاة

تعتمد هذه الطريقة في الطهي على تسوية السمك باستخدام درجة حرارة عالية وكمية قليلة جدا من الدهون.

ويمكن اعتبار القلي في المقلاة طريقة طهي صحية اعتمادا على أنواع زيت الطهي الذي تستخدمه في طهي السمك.