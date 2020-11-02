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هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به

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فيروس كورونا

هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به

خبيرة روسية في مجال الأوبئة: يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس

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العربية.نت

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يبدو أو المريض المصاب بفيروس كورونا يستطيع أن يعدي المحيطين به، قبل ظهور الأعراض الأولى للمرض بـ3 أو 4 أيام، حيث يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس، بحسب خبيرة روسية في مجال الأوبئة.

البروفيسور ناتاليا يشينيشنايا
البروفيسور ناتاليا يشينيشنايا

وبحسب البروفيسور الروسية ناتاليا بشينيشنايا، نائب مدير مركز علم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريب نادزور"، تبلغ قدرة المصاب على عدوى الآخرين ذروتها قبل ظهور الأعراض بيومين وفي اليوم الأول بعد ظهورها، بحسب ما نقلت عنها وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وقالت إن شخصا مصابا بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ5 أيام أو بـ7 أيام أحيانا.

وأشارت إلى أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشى بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تماما فيما بعد.

وأظهر آخر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 46.37 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و198,168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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