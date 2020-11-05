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نوع نادر.. أول إصابة بين البشر بإنفلونزا الخنازير "إتش1 أن 2"

igs are seen at the Meloporc farm in Saint-Thomas de Joliette, Quebec, Canada. (AFP)
تعبيرية

نوع نادر.. أول إصابة بين البشر بإنفلونزا الخنازير "إتش1 أن 2"

فيروس الإنفلونزا المسجل هذا من النوع إيه (إتش 1 أن 2) نادر، مع 27 حالة مسجلة في العالم منذ 2005، من دون تسجيل أي حالة من قبل في كندا

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مونتريال - فرانس برس

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سجلت كندا أول إصابة بإنفلونزا الخنازير لدى البشر، إذ أصيب شخص بنوع نادر من فيروس "إتش 1 إن 2"، على ما أعلنت السلطات الصحية الكندية، الأربعاء.

ورُصد الفيروس منتصف الشهر الفائت لدى مريض في مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد كانت لديه أعراض الإنفلونزا. وقد استعاد عافيته سريعا، وفق بيان للسلطات الصحية المحلية.

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وأشارت السلطات الصحية إلى أن "فيروس الإنفلونزا المسجل هذا من النوع إيه (إتش 1 أن 2) نادر، مع 27 حالة مسجلة في العالم منذ 2005، من دون تسجيل أي حالة قبلا في كندا".

وأوضحت المسؤولة في هيئة الصحة العامة في كندا تيريزا تام، أن الشخص المذكور أصيب بنوع نادر من الإنفلونزا لدى البشر "بعدما احتك مع خنازير مصابة". وكتبت عبر تويتر أن هذا الفيروس "لا يُعرف عنه انتقاله بسهولة بين البشر".

وأكدت سلطات ألبرتا أنها تتعامل مع الموضوع "على محمل الجد"، لكن "لا شيء يدفع إلى الاعتقاد حتى اللحظة بأن الفيروس تفشى"، متحدثة عن "حالة معزولة". وفتحت السلطات الصحية تحقيقا لتحديد مصدر الفيروس والتأكد من عدم تفشيه.

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