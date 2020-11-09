الأخبار السارة تتوالى من بريطانيا.. والفرج في ديسمبر

تتوالى الأخبار السارة على العالم اليوم الاثنين، فبعد إعلان شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" البريطانية أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، كشفت السلطات البريطانية أن اللقاح قد يكون جاهزاً محلياً نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت الشركتان أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

وقالتا في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، "بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

ألمانيا: نتائج مشجعة.. وترمب مسرور

بدوره، أكد وزير الصحة الألماني أن نتائج المرحلة الثالثة من لقاح فايزر مشجعة للغاية.

فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـهذا النبأ السار، وكتب في تغريدة على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90٪ حسب تقارير. نبأ سار!".

يأتي هذا بينما سجل الوباء حصيلة جديدة بحسب آخر الاحصاءات، بلغت 50 مليون مصاب حول العالم.

تجاوز حدود الطوارئ

في حين شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم على أن وباء "كوفيد -19 " تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية، مؤكداً ضرورة النظر إلى اللقاح على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.

كما لفت إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك، وغيرها.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي أهلك الحجر والبشر، قد أصاب منذ ظهوره في الصين قبل حوالي 11 شهراً، أكثر من 50 مليون إنسان حول العالم، وأنزل خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي.