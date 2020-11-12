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بين زيت السمك وكورونا.. دراسة مطمئنة

(تعبيرية)

بين زيت السمك وكورونا.. دراسة مطمئنة

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دبي - العربية.نت

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لا يزال فيروس كورونا ينسج أسراراً وألغازاً منذ ظهوره قبل أقل من سنة لأول مرة في الصين، ليحير الأطباء والباحثين الذين ما زالوا حتى اليوم عاجزين عن هزيمته.

إلا أنه في خبر مطمئن نوعاً ما، أوضح مجموعة من العلماء أن من يتناولون زيت السمك بشكل منتظم نادراً ما يصيبهم كورونا، وفق صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

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وأجرى فريق من العلماء النرويجيين دراسة فاعلية استهدفت زيت السمك في مقاومة إصابة الإنسان بالفيروس المستجد. ويعتزم تجنيد نحو 70 ألف متطوع سيختبرون على أنفسهم فاعلية التناول المنتظم لزيت السمك بغية الحيلولة دون الإصابة بكوفيد – 19، بحسب شركة الإذاعة والتلفزة النرويجية (NRK).

كما أشارت الصحيفة إلى أن فرضية الفوائد المحتملة لزيت السمك في مكافحة كورونا طرحها العلماء في المستشفى الجامعي بعاصمة النرويج أوسلو.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

ووفق العلماء، فإن عدد الإصابات بكوفيد– 19 يقل ضمن الذين تناولوا زيت السمك بشكل منتظم.

إلى ذلك سيضم فريق المتطوعين مجموعات البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً يمثلون مختلف مناطق النرويج. كما سيتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين حيث سيتناول المتطوعون التابعون للمجموعة الأولى زيت السمك طيلة موسم الشتاء. أما الآخرون فسيتناولون مادة غذائية تحاكي زيت السمك. وسيقوم العلماء بمعالجة المعلومات الخاصة بالتجربة بعد انتهائها.

يشار إلى أن كورونا أصاب حتى الآن 52,516,397 شخصاً حول العالم وأودى بحياة 1,290,976.

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