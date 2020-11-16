هناك العديد من علامات الإنذار المبكر التي قد تؤشر للإصابة بفيروس كورونا، تشمل سعالا مستمرا وحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

إلا أن هناك أيضا أعراضاً خفيفة، أقل شهرة، أبلغ عنها عدد ممن تم تشخيصهم لاحقا بفيروس كورونا.

وكشف تقرير لصحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، نقلاً عن أطباء بريطانيين، عن بعض العلامات الأخرى التي قد تعني أنك التقطت كوفيد-19، وبناء على ذلك يجب عليك أن تنتبه. ومن ضمن تلك الأعراض:

1- وجع في المعدة

أبلغ بعض مرضى كوفيد-19 عن تعرضهم لألم في البطن قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة.

وتشير دراسة نشرت في "المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي"، إلى أن الناس قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

وحلل الباحثون بيانات 204 مرضى مصابين بكوفيد-19 في مقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5% من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلام في البطن.

2- التهابات العين

حذر الأطباء في وقت مبكر من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون أيضا علامة على فيروس كورونا.

إلا أن "الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة" تؤكد أن التهاب الملتحمة قد يكون علامة أخرى للإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت في بيان: "هناك أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول فيروس كورونا غالبا ما تكون في العين والأنف والحنجرة".

ويُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الفيروس لخلايا الأنف والحلق.

ويقول الخبراء إنه شيء يمكن أن يختبره الناس عادة بعد الإصابة بأنواع أخرى من فيروسات كورونا - مثل نزلات البرد.

3- ضبابية الدماغ

قد يعاني بعض الأشخاص من ضبابية الدماغ، المعروفة أيضا باسم التعب العقلي، كعارض آخر غير شائع لفيروس كورونا.

ولم يُنظر إليه رسميا على أنه أحد الأعراض، ولكنه مؤشر آخر على أن أولئك الذين عانوا من المرض أبلغوا عن تعرضهم له.

4- التعب

كشف تقرير في مجلة "الجمعية الطبية الأميركية"، أن ما يصل إلى 44% من أولئك الذين نُقلوا إلى المستشفى مع كوفيد-19، أفادوا بشعورهم بالإرهاق والتعب.

وقالت مريضة تدعى كيارا ديجيالورنزو، 25 سنة، أصيبت بفيروس كورونا، إن مرضها بدأ بحمى وشعور بالإرهاق.

كما قالت ليندا كار، 69 عاما، مريضة بكورونا أيضا، إنها فقدت حاسة التذوق والشم قبل أسبوعين تقريبا. وشعرت بمرض شديد وإرهاق رهيب، دون المعاناة من ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، بحسب ما نقلت عنهما الصحيفة البريطانية.