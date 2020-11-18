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أوروبا والوباء..الإصابات تتراجع لأول مرة والوفيات ترتفع

فرنسا كورونا اقتصاد
كورونا في فرنسا

أوروبا والوباء..الإصابات تتراجع لأول مرة والوفيات ترتفع

أوروبا لا تزال أكثر المناطق تضررا من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليوناً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19 الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أوروبا منذ 3 أشهر إلا أن الوفيات في المنطقة استمرت بالارتفاع، على ما أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية، الأربعاء.

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وأوضحت منظمة الصحة أن حوالي 4 ملايين حالة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد، فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.

إلا أن أوروبا لا تزال أكثر المناطق تضررا من الوباء، وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليونا، الثلاثاء.

وسجل فيها الأسبوع الماضي 46% من إجمالي الإصابات في العالم، و49% من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن المنظمة العالمية.

كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا

وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1,48 مليون حالة جديدة، لكنها شددت على أنه للمرة الأولى منذ 3 أشهر سجل الأسبوع المنصرم في المنطقة تراجعا بنسبة 10% في الحالات الأسبوعية.

49 ألف حالة في أوروبا

لكن في الوقت نفسه، سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية بارتفاع نسبته 18% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 30% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وكانت القارة الأميركية ثاني أكثر مناطق العالم تضررا، لكن الإصابات استمرت بالارتفاع فيها فضلا عن الوفيات، حيث ارتفعت الإصابات في هذه القارة بنسبة 40% مع تسجيل أكثر من 1,45 مليون إصابة جديدة فيما زادت الوفيات بنسبة 11 % 19100 خلال سبعة أيام.

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

وسجلت أكثر من مليون من هذه الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لترتفع الإصابات فيها إلى 11 مليونا تقريبا منذ بدء الجائحة.

والمنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعا في الإصابات الجديدة والوفيات خلال الأسبوع الماضي هي جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أنه بلغ عدد وفيات العالم أكثر من 1,3 مليون شخص جراء كوفيد-19، فيما أصيب 55 مليونا منذ بدء انتشار هذا الوباء في الصين نهاية العام الماضي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

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