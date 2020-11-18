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لا شيء غريب على كورونا.. غسول الفم قد يعد بالفرج!

غسول الفم
غسول الفم

لا شيء غريب على كورونا.. غسول الفم قد يعد بالفرج!

إذا انعكست هذه النتائج الإيجابية في التجارب السريرية لجامعة كارديف، فإن غسول الفم القائم على "سي بي سي" يمكن أن يصبح إضافة مهمة لروتين الناس

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دبي - العربية.نت

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بسبب تفاصيله المحيرة الكثيرة، لم تعد أي معلومة غريبة عن فيروس كورونا المستجد، الذي أزهق أكثر من مليون روح حول العالم.

وفي جديد العالم، أن غسول الفم قد يكون مفيداً لقتل الفيروس خلال 30 ثانية.

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في التفاصيل، أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها جامعة كارديف، عن علامات واعدة لغسول الفم الذي يحتوي على ما لا يقل عن 0.07 % من كلوريد السيتبيريدينيوم "سي بي سي" القادر على مكافحة الفيروس.

وقالت إنه يمكن لغسول الفم أن يصبح جزءاً حيوياً من الروتين اليومي للأشخاص، بعد أن وجدت الاختبارات المعملية أنه يمكن أن يقضي على كورونا في غضون 30 ثانية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإندبندنت".

فقد أجرى العلماء اختبارات في مختبر الجامعة عن طريق محاكاة ظروف ممر الأنف، البلعوم لدى الشخص واستخدام منتجات غسول الفم.

وأظهرت النتائج أن غسول الفم القائم على "سي بي سي" فعال في تقليل الحمل الفيروسي لكورونا.

النتائج أوائل 2021

كما ستفحص تجربة سريرية بعد ذلك مدى فاعلية غسول الفم الذي لا يستلزم وصفة طبية في تقليل مستويات المرض في لعاب مرضى الفيروس التاجي في مستشفى جامعة ويلز في كارديف. ومن المتوقع نشر النتائج في أوائل عام 2021.

بدوره، كشف البروفسور ديفيد توماس من جامعة كارديف، والمشارك بالدراسة، أنه وعلى الرغم من أن هذه التجارب في المختبر مشجعة للغاية وخطوة إيجابية، فإنه من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث السريرية.

سيدخل روتيننا!

وتابع: "نحتاج إلى فهم ما إذا كان تأثير غسول الفم الذي يُعطى دون وصفة طبية على فيروس كورونا الذي تم تحقيقه في المختبر يمكن إعادة إنتاجه لدى المرضى، ونتطلع إلى إكمال تجربتنا السريرية في أوائل عام 2021".

فيما أكد الدكتور نيك كلايدون، أخصائي أمراض اللثة، أنه يعتقد أن البحث "قيم للغاية"، مضيفاً: "إذا انعكست هذه النتائج الإيجابية في التجارب السريرية لجامعة كارديف، فإن غسول الفم القائم على "سي بي سي" يمكن أن يصبح إضافة مهمة لروتين الناس، إلى جانب غسل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الأقنعة، سواء الآن أو في المستقبل".

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