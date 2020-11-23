أخبار سارة من بريطانيا.. لقاح أكسفورد فعال بنسبة 90%

محاولاً إنهاء أسوء أزمات العصر الحديث المتمثلة بتفشي فيروس كورونا المستجد، يستمر سباق اللقاحات حول العالم، حيث أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، الاثنين، في بيان أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 والذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 90% للوقاية من المرض.

وقال المختبر إنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل.

إلا أنه لفت أن هذا اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%.

وكشف المركز بالنسبة للجرعات، أن تم إعطاء المتطوعين نصف جرعة من اللقاح متبوعة بجرعة كاملة، وبعد شهر تقريباً كان هناك معدل نجاعة بنسبة 90٪.

وتابع أنه حين أعطيوا جرعتين كاملتين على الأقل لمدة شهر، كانت فعالية تطعيم أكسفورد 62٪.

جونسون: النتائج رائعة

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيتم إجراء المزيد من اختبارات السلامة على لقاح أكسفورد.

وأكد أن "النتائج رائعة".

بدوره، اعتبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في حديث إعلامي صباح الاثنين، أن هذه أخبار مشجعة عن لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا، معلناً دعم بلاده الكامل له.

كما أضاف أنه سعيد جداً بهذه الأرقام، مرحباً بالبيانات التي تظهر أن اللقاح بالجرعة الصحيحة يمكن أن يكون فعالاً بنسبة 90٪.

إلى ذلك، شدد على ضرورة إطلاع وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على البيانات لأنها بحاجة للتأكد من أنها فعالة وآمنة بالطبع.

ماهية اللقاح

كشف هانكوك أن اللقاح مبني على أحد الفيروسات الغدية التي تسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي، بحيث يتم تعديل الفيروس كي لا يسبب المرض للإنسان.

ويحمل أيضاً جيناً إضافياً من فيروس كورونا المستجد.

وشرح أن الجين البروتيني الشائك الذي يغلف قشرة الفيروس التاجي يصنع داخل جسم الإنسان، مما يحفز الاستجابة المناعية التي تحمي من العدوى.

كذلك قال البروفيسور آدم فين، من جامعة بريستول، والذي ساعد في إجراء التجارب، أن لقاحات التكنولوجيا الحيوية الجديدة أثبتت أنها أسرع في تطويرها من اللقاحات التقليدية القائمة على الفيروسات المعطلة، منوهاً إلى أن التحدي التالي يكمن في تحصين عدد كاف من الناس بالسرعة الكافية لإحداث تأثير على الفيروس، وهو ما يستغرق وقتا ريثما حتى يتم تصنيعه وتوزيعه ووصوله إلى الناس.

الأمل في "يناير"..

في السياق أيضاً، أوضح المسؤول البريطاني، أن هناك 100 مليون جرعة من اللقاح المعلن عنه، مشيراً إلى أنه لو سارت الأمور على ما يرام ، فسيكون الجزء الأكبر من الطرح في العام الجديد، أي اعتباراً من يناير/ كانون الثاني.

كما نوّه إلى أن اللقاح المحلي أسهل في عملية التخزين من لقاح فايزر لأنه لا يحتاج إلى 70 درجة مئوية عند التخزين.

فيما كشف البروفيسور أندرو بولارد، كبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد في الجامعة، أنه من المتوقع طرح 4 ملايين جرعة بحلول نهاية العام إذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل منظمة الأدوية.