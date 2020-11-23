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بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى في المستقبل القريب"

بيل غيتس

بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى في المستقبل القريب"

إلا أنه في نفس الوقت بدا متفائلاً بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بكورونا

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دبي - العربية.نت

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لا شك أن إعلان شركات فايزر وبيونتك من جهة ومودرنا من جهة أخرى توصلهم إلى لقاحين ضد كورونا فعالين بنسبة 95% أعطى جرعة أمل كبيرة للبشرية للتغلب على الفيروس المستجد والعودة إلى الحياة الطبيعية.

إلا أن هذه الفرحة لن تكتمل على ما يبدو، إذ قد يظهر ما يعكّرها!

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فقد أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه في نفس الوقت بدا متفائلاً بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بكورونا.

وفي حديث إذاعي مع الممثلة رشيدة جونز وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أوضح غيتس أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفاً أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".

يذكر أن غيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

إلى ذلك يعرف مؤسس شركة "مايكروسوفت" بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد كوفيد-19 وحده. وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

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