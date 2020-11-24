مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه

يعاني 1% من سكان العالم من هذا المرض المناعي الذي يظهر على شكل بقع بيضاء في جلد الإنسان، وهو مرض البهاق. فما هي أسباب هذا المرض؟ وهل هو مرض معدٍ؟ وما هي فرص العلاج منه؟

توجهت "العربية.نت" بهذه الأسئلة إلى الدكتورة مروة عبدالله، أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، فقالت إن مرض البهاق يعتبر مرضا مناعيا يهاجم خلايا التلوين بالجلد المعروفة بالخلايا الميلانينية. وعند مهاجمتها يؤدي المرض إلى فقدانها مما يؤدي إلى فقدان اللون للجلد، وتصبح على شكل بقع بيضاء في الجلد، ويكون الجلد كله سليما ما عدا فقدان اللون الخاص به فقط.

%50 قبل سن الـ20

وتابعت أستاذة الأمراض الجلدية أن 50% من الأفراد الذين يصابون بهذا المرض تظهر عليهم أعراضه قبل سن الـ20، وفي بعض الأحيان يظهر عند الأطفال من عمر الـ3 أو الـ4 سنوات، كما أن هذا المرض يصيب 1% من سكان العالم، فهو من الأمراض المنتشرة حول العالم، ويصيب كل البشر ليس محصورا بمناطق محددة.

وأضافت أنه يصيب الأفارقة والآسيويين والأوروبيين وكل البشر. أما اللون الداكن للبشرة فيظهر الفرق بين البقع البيضاء ولون البشرة الأصلي، لذلك يظهر بشكل أوضح في البشرة الداكنة.

مرض غير مُعدٍ

وأضافت الدكتورة مروة أن البهاق مرض غير مُعدٍ بل هو مرض مناعي، كما أن هذا المرض له علاجات مثل أي مرض مناعي يصيب الجسم مثل الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض المناعية، ويكون لها علاجات، حيث إن الأمراض المناعية لها فترات نشاط وفترات خمول، ففي فترات النشاط يجب اتخاذ العلاج للسيطرة عليه، وفي حالة البدء المبكر في العلاج خلال أول 6 شهور من ظهور المرض يبدأ بعلاج مكثف، من خلال العلاج الدوائي والأشعة فوق البنفسجية، وغيرها من الأدوية التي تعمل على السيطرة على المرض مبكراً.

وأكدت الدكتورة مروة أن الأشعة فوق البنفسجية من العلاجات الأساسية في علاج البهاق، كما أن العلاج المبكر في حالات البهاق يساهم في الشفاء من المرض بشكل كبير.

طرق العلاج

كما أن هناك العديد من الوسائل التجميلية للعلاج، وهي تعتبر مكملة، من خلال مستحضرات تجميلية معينة تكون لها القدرة على ثبات اللون على بقع البهاق لتظهر بلون الجلد الطبيعي، مثل "التاتو الطبي"، وهو غالباً يتم استخدامه في الأطراف، حيث إن نتائج العلاج في الأطراف تكون بطيئة، خاصة في حالة عدم علاجها في بداية 3 أو 6 شهور.

وتابعت أنه بالنسبة للأمراض المناعية غالباً تصيب المريض معا، فيصاب المريض بأكثر من مرض في نفس الوقت، ففي بعض الحالات يعاني بعض المصابين بالبهاق من التهاب مناعي في الغدة الدرقية، وهناك بعض المتلازمات المناعية الأخرى مع البهاق.

كما أن الإصابة بمرض البهاق تكون نتيجة استعداد وراثي للمرض، بالإضافة إلى عوامل بيئية ونفسية، لذلك يجب على الأفراد المعرضين أكثر للمرض تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة والتعرض للضغط العصبي.