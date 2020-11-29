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بريطانيا تؤكد اكتشاف إنفلونزا الطيور بمزرعة للدجاج الرومي

الدجاج الرومي في بريطانيا
تعبيرية
فيروس كورونا

بريطانيا تؤكد اكتشاف إنفلونزا الطيور بمزرعة للدجاج الرومي

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب: بريطانيا معرضة لموجة ثالثة من فيروس كورونا

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العربية.نت، رويترز

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا، فيما حذرت لندن من إمكانية تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا بالبلاد.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين، في بيان "تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الإنفلونزا من سلالة "إتش5إن8" H5N8.

من بريطانيا
من بريطانيا

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10,500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض، وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.

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يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب في حديث لمحطة "بي.بي.سي" BBC، عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في يناير وفبراير "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".

وقال إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

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