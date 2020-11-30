حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة

يشتهر اللوز بفوائده الصحية واستخدامات الطهي الشهية ومذاقه اللذيذ. يمكن تناول اللوز كوجبات خفيفة، ثم طحنه إلى دقيق وتحويله إلى حليب كريمي، المعروف باسم حليب اللوز. ويعد حليب اللوز هو أحد أشهر منتجات اللوز التي أصبحت شائعة على نطاق واسع في الكثير من دول العالم بسبب قوامه ونكهته الغنية، ولكونه حليبا نباتيا صحيا ولذيذا، ويمكن أن يكون بديلًا للحليب البقري، بحسب ما نشره موقع "بولد سكاي" Boldsky المعني بالصحة.

طريقة صنع حليب اللوز

يتم إعداد حليب اللوز عن طريق نقع اللوز وخلطه بالماء ثم تصفية الخليط لإزالة المواد الصلبة، كما يلي:

• نقع كوبين من اللوز في الماء طوال الليل وتصفيتهما قبل الاستخدام.

• إزالة قشر اللوز وإضافة اللوز المقشر إلى الماء في الخلاط ليتم ضربه ومزجه مدة 1-2 دقيقة حتى يصبح الماء معكرًا واللوز مطحون ناعماً.

• صب الخليط في مصفاة توضع فوق كأس.

• الضغط لأسفل لاستخراج السائل قدر الإمكان.

• تخزين حليب اللوز في البراد لمدة 4-5 أيام.

بديل للحليب البقري

ويرى الباحثون أن حليب اللوز يعد بديلا جيدا للأطفال والبالغين الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل الحليب. كما أنه يعد اختيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

إن حليب اللوز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، من بينها فيتامين E والريبوفلافين وفيتامين D والنحاس والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. لكن يجب الحذر عند شرائه جاهزا أن يتم اختيار حليب لوز بدون إضافات سكر أو مواد حافظة.

7 فوائد لحليب اللوز

1. فقدان الوزن

لأن حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية والسكر، فإن تناول كميات كبيرة منه لا تتسبب في زيادة الوزن. يحتوي اللوز أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة MUFA، التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

2. مستويات السكر في الدم

لا يسبب حليب اللوز غير المحلى ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. إن حليب اللوز من المشروبات منخفضة الكربوهيدرات لذا فهو يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

3. صحة العظام

نظرًا لأن حليب اللوز غني بالكالسيوم وفيتامين D، فإن تناوله سيساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية.

4. صحة القلب

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب. يمكن لشرب حليب اللوز أن يخفض الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي يحسن صحة القلب.

5. يكافح أضرار الجذور الحرة

يعتبر حليب اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لحماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة. يحارب فيتامين E أيضًا الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

6. مخاطر مرض الزهايمر

يساعد محتوى فيتامين E في حليب اللوز في إبطاء تطور الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر. لقد وجدت الدراسات أن فيتامين E يحسن الأداء العقلي ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

7. خالٍ من اللكتوز ومنتجات الألبان

يعد حليب اللوز، لكونه خاليا من اللاكتوز بشكل طبيعي، خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حالات عدم تحمل اللاكتوز. يعاني البعض من حالات عدم قدرة الجسم على هضم سكر اللاكتوز، الموجود في الحليب البقري، ويعد الحليب النباتي الحل المثالي لتجنب الآثار الجانبية التي يتعرضون لها نتيجة لتناول منتجات الألبان.

الآثار الجانبية لحليب اللوز

بينما يحتوي حليب اللوز على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة به. يفتقر حليب اللوز إلى ما يكفي من البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لازم لنمو العضلات، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات اللازمة لقيام الجسم بوظائفه الأخرى.

وأفادت دراسة نشرت عام 2015 في دورية طب الأطفال أن الأطفال الذين تناولوا كميات كبيرة من حليب اللوز تكونت لدى البعض منهم حصوات في الكلى. خلص الباحثون إلى أن حليب اللوز مصدر غني للأكسالات الغذائية، التي تسبب حصوات الكلى وبالتالي يجب تجنبها من قبل الأطفال.

كما يحذر الأطباء من تناول الأطفال بعمر أقل من عام لأي حليب نباتي، بما في ذلك حليب اللوز، لأنه يتعارض مع امتصاص الحديد ويمكن أن يسبب نقص المغذيات.

استخدامات متعددة

توجد الكثير من المقترحات لإدراج حليب اللوز في النظام الغذائي وتحقيق أفضل استفادة منه، كما يلي:

• يضاف حليب اللوز إلى الشوفان على الإفطار.

• يضاف إلى الشاي أو القهوة أو الكاكاو أو الشوكولاتة الساخنة.

• يضاف حليب اللوز إلى العصائر الطبيعية الطازجة.

• يضاف إلى الحساء والصلصات وتوابل السلطة.

• يستخدم حليب اللوز لخبز الكيك والآيس كريم والحلوى.