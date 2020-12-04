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فاوتشي يعتذر لبريطانيا عن تلميحه بتعجّل لقاح كورونا

أنتوني فاوتشي
لقاح كورونا

فاوتشي يعتذر لبريطانيا عن تلميحه بتعجّل لقاح كورونا

قال إنه كان يقصد أن السلطات الأميركية تفعل الأشياء بشكل مختلف عن نظيراتها البريطانية، وليس بشكل أفضل، لكن تعليقاته لم تتم صياغتها بشكل صحيح

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لندن - وكالات

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اعتذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن اقتراحه أن سلطات المملكة المتحدة تسرعت في الحصول على ترخيص لقاح كوفيد-19، قائلاً إن لديه "ثقة كبيرة" في المنظمين في البلاد.

وأثار الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، جدلاً في مقابلة سابقة قال فيها إن المنظمين في المملكة المتحدة لم يتصرفوا "بحذر" مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ورأى فاوتشي وقتها أن الوكالة البريطانية الناظمة للدواء والرعاية الصحية تشبه شخصا "التف على سباق الماراثون وانضم في الشوط الأخير (...) وتسرعت في إعطاء تلك الموافقة" على اللقاح. وقارن ذلك بينها وبين إدارة الغذاء والدواء الأميركية التي قال إنها حرصت على تجنب "التسرع" لأنها لا تريد تأجيج الشكوك بشأن اللقاح.

لقاح فايزر
لقاح فايزر

قال فاوتشي، في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه كان يقصد أن يقول إن السلطات الأميركية تفعل الأشياء بشكل مختلف عن نظيراتها البريطانية، وليس بشكل أفضل، لكن تعليقاته لم تتم صياغتها بشكل صحيح.

قال فاوتشي لـ"بي بي سي" BBC: "لدي ثقة كبيرة في كل من المجتمع العلمي والمجتمع التنظيمي في المملكة المتحدة، وأي شخص يعرفني وعلاقاتي بهذا الأمر على مدى عقود حرفيًا، أنت تعلم أن هذا هو الحال".

وأصبحت بريطانيا، الأربعاء، أول دولة غربية تسمح باستخدام لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع عندما أعطى المنظمون موافقة طارئة على منتج من صنع شركة الأدوية الأميركية "فايزر" وشركة "بيونتيك" ومقرها ألمانيا. اقترح النقاد أن المنظمين في المملكة المتحدة شددوا على السرعة وعلى الدقة عندما قاموا بمراجعة البيانات حول سلامة وفعالية اللقاح.

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فاوتشي رفض هذه الفكرة، وقال إن إدارة الغذاء والدواء يجب أن تتحرك ببطء أكثر بسبب الدرجة العالية من الشك بشأن اللقاحات في الولايات المتحدة. بسبب هذا، "يقوم المنظمون الأميركيون بمراجعة جميع البيانات الأولية من شركة فايزر وبيونتيك بطريقة لم يكن من الممكن القيام بها بسرعة أكبر"، على حد قوله.

وقال فاوتشي إن الأمر سيستغرق أسبوعًا آخر على الأقل من إدارة الغذاء والدواء لاستكمال مراجعتها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتوصل في النهاية إلى نفس الأمر.

وقال: "في نهاية المطاف، ستكون آمنة، وستكون فعالة.. سيحصل عليه الناس في المملكة المتحدة، وسوف يقومون بعمل جيد حقًا، وسيحصل عليه الناس في الولايات المتحدة، وسنقوم بعمل جيد".

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