  • مباشر
اللغة

مرض غامض يضرب المئات في الهند.. والسلطات تحقق

من مستشفى في الهند (أرشيفية)

مرض غامض يضرب المئات في الهند.. والسلطات تحقق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مرض مجهول وغامض ضرب ولاية أندرا براديش جنوب الهند، متسبباً بوفاة شخص ودخول ما لا يقل عن 227 آخرين إلى المستشفى.

وعانى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى من أعراض عدة كالغثيان وفقدان الوعي.

الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! صحة الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!

إلى ذلك فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة سبب المرض الذي اجتاح بلدة إيلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، وفق موقع "إنديا تيفي".

يشار إلى أن ظهور هذا المرض الغامض يتزامن مع تواصل مكافحة الهند لفيروس كورونا، حيث تحتل البلاد المركز الثاني في عدد الإصابات على مستوى العالم. وتحتل ولاية أندرا براديش المرتبة الثالثة على مستوى الهند من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إذ يقدر عدد المصابين بها بأكثر من 800 ألف حالة.

إلا أنه، وبحسب وزير الصحة في الولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، فإن هؤلاء الذين دخلوا المستشفى لا علاقة لمرضهم بكوفيد-19.

مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)
مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)

حرقة في العيون وتقيؤ

من جهته، أفاد أحد الأطباء في مستشفى إيلورو الحكومي بأن المرضى المصابين، لاسيما الأطفال منهم، قد اشتكوا من حرقة في العيون والتقيؤ، فيما فقد بعضهم الوعي، بينما عانى آخرون مما يشبه نوبات صرع. وغادر 70 شخصاً المستشفى، فيما لا يزال 157 آخرون يتلقون العلاج.

كما أوضح وزير الصحة في الولاية أن المرضى لم يظهر عليهم أي عدوى فيروسية بحسب عينات الدم المأخوذة منهم.

ورداً على المعارضة المحلية التي أصرت على أن تلوث الجو هو مسبب ذلك المرض المجهول، قال: "لقد استبعدنا أن يكون المرض ناجماً عن تلوث الهواء أو الماء، ونعتقد أن التحليلات المخبرية ستكشف ماهيته".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد