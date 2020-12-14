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الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا!

كورونا تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا!

حذرت من مشكلة عالمية تعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بكوفيد-19

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العربية.نت، فرانس برس

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن واحدا من كل 4 مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر الى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

تعبيرية
تعبيرية

وقالت المنظمة، في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، واستندت فيها الى بيانات من 165 دولة، إن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرّض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى.

المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية".

وأكد أن هذه العناصر "أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا".

وفي حين أن العاملين في مجال الصحة لا يتجاوز عددهم 3% من سكان العالم، إلا أنهم يشكلون 14% من المصابين بكوفيد-19، بحسب أرقام منظمة الصحة.

تعبيرية
تعبيرية

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف إن "إرسال العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى إلى منشآت لا تحتوي على مياه نظيفة أو مراحيض آمنة او صابون يعرض حياتهم للخطر".

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وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل 3 حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.

أما بالنسبة للبلدان الـ47 الأقل نموا في العالم فإن الأرقام تسوء أكثر، حيث لا تتوفر مياه الشرب في نصف مراكزها للرعاية الصحية، وربعها يفتقر إلى المياه لأغراض النظافة، و3 من كل 5 لا تملك خدمات صرف صحي.

وأجرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حسابات توصلت إلى أن توفير خدمات المياه الأساسية في هذه المراكز الصحية يكلف دولار واحد لكل شخص، و20 سنتا لصيانة هذه المرافق سنويا.

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