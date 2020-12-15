أميركا وكورونا.. مهمة صعبة لعودة الحياة

على الرغم من توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، فإن أمام الولايات المتحدة الأميركية مهمة صعبة للغاية، تكمن بإقناع الناس بأخذ اللقاح.

فقد أوضح كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن حوالي 75% إلى 80% من السكان في أميركا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وأضاف أنه وبعد تطعيم معظم السكان بلقاح كورونا، ستحصل الولايات المتحدة على مناعة القطيع بنهاية الربع الثاني من أوائل العام القادم، أي في أواخر فصل الربيع أو في بدايات فصل الصيف، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح.

هذا التاريخ

كما أعرب في حديث نقله موقع "نيويورك بوست" عن اعتقاده في أن مظاهر الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في الخريف، في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وغسل الأيدي.

وأكد كذلك على أهمية ارتداء الكمامات، موضحاً أن معظم من ينقلون العدوى هم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.

تلقيح 100 مليون خلال أشهر

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد أجازت قبل أيام، لقاح فايزر للاستخدام الطارئ ضد كوفيد 19، وقالت إن التطعيم سيبدأ خلال 24 ساعة للأميركيين بشكل مجاني، والولايات تقرر أولوية المتلقين للعلاج.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو.

فيما ستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية.

إلى ذلك، ارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كبير، مع 1.1 مليون إصابة جديدة خلال الأيام الخمسة الماضية، لتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم مع 300 ألف وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة.