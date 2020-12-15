  • مباشر
اللغة

أميركا وكورونا.. مهمة صعبة لعودة الحياة

أنتوني فاوتشي
كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

أميركا وكورونا.. مهمة صعبة لعودة الحياة

كبير الخبراء في مكافحة الأمراض المعدية بأميركا شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، فإن أمام الولايات المتحدة الأميركية مهمة صعبة للغاية، تكمن بإقناع الناس بأخذ اللقاح.

فقد أوضح كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن حوالي 75% إلى 80% من السكان في أميركا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

هكذا تواجه المجموعات التحضيرية لخريف 2021 زمن كورونا العربية ستايل هكذا تواجه المجموعات التحضيرية لخريف 2021 زمن كورونا

وأضاف أنه وبعد تطعيم معظم السكان بلقاح كورونا، ستحصل الولايات المتحدة على مناعة القطيع بنهاية الربع الثاني من أوائل العام القادم، أي في أواخر فصل الربيع أو في بدايات فصل الصيف، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح.

هذا التاريخ

كما أعرب في حديث نقله موقع "نيويورك بوست" عن اعتقاده في أن مظاهر الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في الخريف، في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وغسل الأيدي.

وأكد كذلك على أهمية ارتداء الكمامات، موضحاً أن معظم من ينقلون العدوى هم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.

كورونا في أميركا
كورونا في أميركا

تلقيح 100 مليون خلال أشهر

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد أجازت قبل أيام، لقاح فايزر للاستخدام الطارئ ضد كوفيد 19، وقالت إن التطعيم سيبدأ خلال 24 ساعة للأميركيين بشكل مجاني، والولايات تقرر أولوية المتلقين للعلاج.

كورونا من أميركا
كورونا من أميركا

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو.

فيما ستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية.

إلى ذلك، ارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كبير، مع 1.1 مليون إصابة جديدة خلال الأيام الخمسة الماضية، لتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم مع 300 ألف وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا! الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا!
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد