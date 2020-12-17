ذكرت نتائج دراسة علمية جديدة أن استخدام مصابيح LED تطلق أشعة فوق بنفسجية يمكن أن تقتل فيروسات كورونا، وأنه يمكن دمج المصابيح المبتكرة في أنظمة تكييف الهواء لتعقيم الغرف، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، نقلًا عن دورية "الكيمياء والبيولوجيا الضوئية".

وسبق أن تم الإعلان عن نجاح الأشعة فوق البنفسجية في قتل فيروسات كورونا، ومن بينها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، ولكن امتدت تجارب الدراسة لتشمل الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح LED التي ثبت فعاليتها أيضًا.

وتتطلب مصابيح LED القليل جدًا من الطاقة، وهي شائعة الاستخدام كبديل للمصابيح القديمة القائمة على الفتيل.

أفضل من الرش الكيميائي

وأفادت نتائج الدراسة أن الأشعة فوق البنفسجية تتفوق على طرق التعقيم بالرش الكيميائي بخاصة عند القيام بتطهير وتعقيم حافلة أو قطار أو صالة رياضية أو طائرة. ويحتاج الرش الكيميائي إلى قوى عاملة فيزيائية، ولكي يكون الرش فعالاً، ينبغي ترك المادة الكيميائية بعض الوقت للعمل على الأسطح.

ولكن يمكن تركيب أنظمة التطهير التي تعتمد على مصابيح LED في نظام التهوية ومكيف الهواء، على سبيل المثال، وتعقيم الهواء الذي يتم امتصاصه ثم انبعاثه إلى الغرفة أو المركبة مجددًا.

وبحثت الدراسة في مدى فاعلية طولين موجيين من الضوء في قتل فيروس كورونا المتسبب في وباء كورونا الحالي. وأشارت النتائج إلى أن 265 نانومتر من الموجات الضوئية كانت المعيار الأكثر فعالية في قتل الفيروس، في حين أن المصابيح التي يبلغ طولها الموجي 285 نانومتر، والتي تتوفر بسهولة أكبر، كانت أيضا كافية إلى حد ما، حيث إنه في غضون أقل من 30 ثانية، يكون الضوء 285 نانومتر قادرًا على تدمير 99.9% من جميع مسببات الأمراض الفيروسية.

تطبيقات متعددة

وأوصت الدراسة بأن يتم دمج مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية في الأجهزة والخدمات الموجودة مسبقًا، مثل تكييف الهواء والمكانس وأنظمة المياه لتطهيرها.

وكانت شركة Dynamics للإلكترونيات، مقرها الولايات المتحدة، قد كشفت النقاب عن جهاز مضاد لفيروس كورونا يعمل على امتصاص الجراثيم وقتلها بأشعة فوق بنفسجية عالية الكثافة.

تقنية "نانوويف"

وأطلقت الشركة الأميركية اسم "نانوويف" Nanowave على التقنية الجديدة التي ثبتت قدرتها على القضاء على 99% من الفيروس في أقل من 2000 من الثانية.

ويتكون الجهاز المبتكر من 4 محركات تسحب الهواء حتى سعة 300 لتر، ثم يتم إعادة ضخه في الغرفة خاليًا من الفيروسات والجراثيم لمسافة تزيد عن 3 أمتار بعيدًا عن فوهة الجهاز، الذي يحتوي بداخله على أول مصباح UV-C مرن بالكامل في العالم يعقم الهواء بإشعاع عالي الكثافة.