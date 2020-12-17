  • مباشر
اللغة

بوتين: اللقاح الروسي آمن وفعّال.. لا داعيَ للتشكيك!

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث للصحافيين عبر دائرة تلفزيونية خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو
لقاح كورونا

بوتين: اللقاح الروسي آمن وفعّال.. لا داعيَ للتشكيك!

الرئيس الروسي يؤكد أنه سيتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 عندما "سيصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية

متابع الغاء المتابعة

موسكو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، على أن اللقاح الروسي، الذي تنتجه بلاده للحصانة ضد فيروس كورونا آمن وفعال، مشدداً على أنه ما من داع أيا كان للتشكيك في فاعليته أو في سلامته.

وأكد بوتين، في مؤتمره الصحافي السنوي أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.

وقال بوتين: "إحدى السبل للإجابة عن كافة التساؤلات التي تحيط بالعملية تكمن في التلقيح الجماعي. وذلك يجب أن يكون كفيلا بتطوير مناعة القطيع على مستوى البلاد بأكملها، ودعوني أكرر ذلك، لقاحنا فعّال وآمن، ولا أرى أي داع لعدم أخذ اللقاح".

وقال الرئيس البالغ 68 عاماً: "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقّ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً".

وأضاف بوتين الذي كان يردّ هذا العام على أسئلة الصحافيين عبر الفيديو، "لدينا لقاح جيّد: آمن وفعّال في الوقت نفسه (...) مع مستوى حماية يراوح بين 96 و97% بحسب الخبراء".

وكان بوتين قد أعلن في أغسطس أن روسيا هي أول دولة في العالم تسجّل لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 وأن ابنته قد تلقته.

عينات من اللقاح الروسي ضد كورونا
عينات من اللقاح الروسي ضد كورونا

وأثار اللقاح الروسي الذي سُمّي "سبوتنيك-في" Sputnik-V نسبة لأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، شكوكاً على المستوى الدولي إذ اعتبر كثيرون أن الإعلان عن ترخيصه سابق لأوانه، قبل حتى بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ونشر النتائج العلمية.

وقال بوتين إنه يتوقع أن تكون لدى بلاده بحلول العام المقبل "ملايين الجرعات من اللقاح".

السعودية تبدأ أكبر حملة تلقيح ضد كورونا اقتصاد لقاح كورونا السعودية تبدأ أكبر حملة تلقيح ضد كورونا

واعتبر الرئيس أن روسيا أدارت أزمة الوباء "بكرامة" وبشكل "أفضل من دول أخرى في العالم". لكنه أقرّ بأنها واجهت "عدداً هائلاً من المشاكل".

وقال "لم يكن أي نظام (صحي) في العالم مستعدّاً لمثل هذا المستوى الذي واجهناه"، معتبراً أن النظام الصحي الروسي "أثبت أنه أكثر فعالية" من أنظمة أخرى، خصوصاً في الدول الغربية.

وشكر المواطنين الروس لإثباتهم "وحدة في مواجهة التهديد"، داعياً إلى "حملة تلقيح واسعة النطاق" للشعب الروسي.

وقد بدأ التلقيح مطلع ديسمبر للعاملين المعرضين للخطر في موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد