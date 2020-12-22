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البرازيل.. نتائج واعدة للقاح سينوفاك الصيني

إجراء تجارب على لقاح سينوفاك ضد كورونا
إجراء تجارب على لقاح سينوفاك ضد كورونا

البرازيل.. نتائج واعدة للقاح سينوفاك الصيني

لقاح سينوفاك تجاوز عتبة 50 % التي يعتبرها المجتمع العلمي ضرورية للحماية الكافية من الفيروس

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واشنطن- بندر الدوشي

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن التجارب التي أجريت في وقت متأخر في البرازيل على لقاح Sinovac Biotech الصيني أظهرت نتائج واعدة، مما جعله متاحًا للاستخدام العام.

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ووصل لقاح CoronaVac إلى المرحلة الثالثة من التجارب في البرازيل، وهي الدولة الأولى التي تكمل المرحلة التجريبية الثالثة للقاح سينوفاك، بحسب الصحيفة. كما يجري اختبار اللقاح التجريبي الصيني في إندونيسيا وتركيا.

إلى ذلك، قالت المصادر المشاركة في تطوير اللقاح إن نتائج التجربة في البرازيل تشير إلى أن لقاح سينوفاك تجاوز عتبة 50 في المائة التي يعتبرها المجتمع العلمي ضرورية للحماية الكافية من الفيروس.

وأشار جواو دوريا، حاكم ساو باولو، إلى إن الخطة تقضي بتطعيم ساو باولو بالكامل بحلول نهاية يوليو، أي أسرع مما وعدت به الحكومة الفيدرالية البرازيلية. ويبلغ عدد سكان ساو باولو حوالي خمس سكان البلاد.

وفي أكتوبر ذكرت سينوفاك أن 10000 من سكان بكين قد تم حقنهم بلقاحها.

تأتي أخبار النتائج الواعدة من Sinovac في أعقاب تقارير مماثلة بشأن لقاح محتمل آخر من شركة الأدوية الصينية سينوفارم المملوكة للدولة.

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