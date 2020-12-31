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فاوتشي: السيطرة على كورونا بحلول خريف 2021

أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا

فاوتشي: السيطرة على كورونا بحلول خريف 2021

رجّح أن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى" بالسلالة الجديدة

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العربية.نت، رويترز

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قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

أدلى فاوتشي بهذه التصريحات خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أميركية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو.

من أميركا
من أميركا

وقال فاوتشي إنه "لم يفاجأ"، مضيفا أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي.

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وقال: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر"،
ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه (السلالة)" مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".

وقال فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح.

وقال إنه يتوقع أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل.

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