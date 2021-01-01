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بالصور.. طائرة لبنانية ضحية الرصاص الطائش في احتفالات رأس السنة

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الطائرة اللبنانية المتضررة

بالصور.. طائرة لبنانية ضحية الرصاص الطائش في احتفالات رأس السنة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن تساقط الرصاص العشوائي أمس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في المطار، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "الرصاص الابتهاجي" الذي أطلق احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

2 صور
2 صور

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الرصاص الابتهاجي الطائش" الذي أطلق ليل أمس الخميس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وذكرت أن مهندسي الشركة تأكدوا من سلامة الطائرة قبيل إقلاعها صباح اليوم الجمعة.

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