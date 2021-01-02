هكذا يمكن تقليل احتمالات الإصابة بسكتة دماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف الدم عن التدفق إلى جزء من المخ. تبدأ الخلايا في الموت، وربما يصاب المريض بأضرار في المناطق التي تتحكم في العضلات والذاكرة والكلام، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع WebMD يتضمن نصائح لتجنب التعرض للإصابة بسكتات دماغية وفقل لما يلي:

1. ضغط الدم

تزداد احتمالات إصابة شخص ما بسكتة دماغية إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم ولا يتحكم به بشكل جيد. من الناحية المثالية، يجب أن يكون قياس ضغط الدم أقل من 120 فوق 80. ويجب قياسه بشكل دوري فإذا كان قياس الضغط الدم مرتفعًا للغاية أو أكثر من المعدلات المعتادة، فيجب استشارة طبيب على الفور، كي ينصح بما يلزم لتغيير النظام الغذائي وممارسة المزيد من التمارين. وإذا لم يكن ذلك كافيًا للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، فمن المتوقع أن يصف الطبيب دواء للمساعدة.

2. ممارسة التمرينات الرياضية

تساعد التمرينات الرياضية على الوصول إلى وزن صحي أو تجنب زيادة الوزن وضبط مستويات ضغط الدم في المعدلات المناسبة، وهي أمور يمكن أن تقلل من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية. يحتاج الشخص العادي إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 أيام في الأسبوع لمدة 30 دقيقة تقريبًا. ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً إذا لم يكن الشخص بصحة جيدة أو لم يكن نشطًا منذ فترة.

3. تجنب التوتر

يمكن أن يزيد التوتر من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، ربما لأنه يسبب التهابًا في أجزاء من الجسم. إذا كان الشخص متوتراً في العمل، فيمكن أن يجرب بعض الأشياء البسيطة للمساعدة في استعادتها. يمكن النهوض والتحرك كثيرًا مع التنفس بعمق والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة. ويمكن تحويل منطقة العمل مكانًا هادئًا بالنباتات والألوان الناعمة، مع مراعاة التأكد من قضاء وقت صحي بعيدًا عن المكتب.

4. فقدان الوزن

تزيد السمنة والمشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. يمكن تقليل الاحتمالات إذا نجح الشخص، الذي يعاني من سمنة مفرطة أو بدانة، في خفض ما لا يقل عن 5 كغم من وزنه.

5. فحص الكوليسترول في الدم

إن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد HDL يمكن أن تزيد من تراكم الترسبات في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية. يمكن أن يساعد التقليل من الدهون المشبعة والمتحولة في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويمكن أن تعزز التمارين الرياضية من البروتين الدهني عالي الكثافة. إذا لم تكن هناك إمكانية للعمل بتلك النصائح فربما يلجأ الطبيب إلى وصف دواء للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

6. مراقبة نبض القلب

إذا تم ملاحظة تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها فربما يكون المريض يعاني من حالة الرجفان الأذيني AFib، وهي الحالة التي تجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بخمس مرات. ينصح الأطباء بضرورة المسارعة للحصول على رعاية طبية فور الشعور بعدم انتظام ضربات القلب. يتمكن الأطباء من تقديم العلاج بالأدوية التي تخفض معدل ضربات القلب وتقلل من احتمالات الإصابة بجلطات الدم. وفي بعض الحالات، يضطر الطبيب إلى إعادة ضبط إيقاع بصدمة كهربائية قصيرة.

7. السيطرة على السكر في الدم

يجب على مرضى السكري الالتزام بتعليمات الطبيب وتناول العلاجات بدقة تامة لأن أي تدهور في الحالة يؤثر سلبًا على كيفية استخدام الجسم للجلوكوز، الذي يعد مصدرًا مهمًا للطاقة للعقل والخلايا، التي تتكون منها عضلات الجسم وأنسجته. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة احتمالات الإصابة بسكتة الدماغية أيضا.

8. الأغذية الغنية بالألياف

ينصح الخبراء بضرورة احتواء النظام الغذائي اليومي على أغذية غنية بالألياف، لأنها تضمن خفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7٪. وتقدر الكمية الموصى بها يوميًا بحوالي 25 غرامًا، أي ما يوازي ست إلى ثماني حصص من الحبوب الكاملة أو ثماني إلى 10 حصص من الخضار.

9. الشوكولاتة الداكنة

يمكن تناول الشوكولاتة الداكنة للاستفادة من الفلافونويد، وهي مواد كيميائية نباتية في الكاكاو لها الكثير من الفوائد الصحية. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في علاج الالتهاب وأن تخفف الضغط عن القلب. تشير الدراسات إلى أن القليل من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين الأشخاص، الذين توجد لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب. ولكن يجب تجنب الإفراط في تناولها لأن الشوكولاتة تحتوي على سكر ودهون مشبعة.

10. الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من احتمالية تجلط الدم، ويثخن الأوعية الدموية ويضيقها، ويؤدي إلى تراكم الترسبات – وكلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية.

11. النظام الغذائي المناسب

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. وبالتالي يكون من غير المرجح أن تتراكم اللويحات في الشرايين وتشكل جلطات. ويمكن أن يساعد أيضًا في توفير الحماية من الحالات الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

12. تناول الأدوية بدقة

ربما تبدو النصيحة بالحرص على تناول الأدوية بدقة والتزام بتعليمات الطبيب سهلة، لكن ثبت بالفعل أن الكثير من المرضى يجدون صعوبة في ذلك. ينصح الخبراء بضرورة تناول دواء ضغط الدم والسكري والقلب في الأوقات المحددة لها حسب إرشادات الطبيب. ويحذر الخبراء من الخطأ الشائع بامتناع البعض عن تناول بعض الأدوية بسبب القلق من الآثار الجانبية، وينصحون بضرورة مراجعة الطبيب قبل تخفيض أو تخطي أي جرعة دوائية أو الامتناع عن أي تناول أي علاج.