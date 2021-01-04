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أيصد كورونا المتحور؟.. علماء قلقون من فعالية اللقاح

من شرق لندن يوم 3 يناير

أيصد كورونا المتحور؟.. علماء قلقون من فعالية اللقاح

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لندن - رويترز

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أعلن روبرت بستون المحرر السياسي لتلفزيون "آي.تي.في" اليوم الاثنين نقلاً عن مستشار علمي للحكومة البريطانية لم يذكر اسمه، أن هناك علماء قلقين لأنهم ليسوا على ثقة كاملة من أن لقاحات كوفيد-19 ستعمل بكفاءة وفاعلية في الحماية من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يشعر بقلق بالغ من السلالة الجديدة.

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إلى ذلك لم ترد خدمة الصحة العامة في إنجلترا على اتصالات تطلب التعليق على هذا التقرير.

كما أضاف بستون: "وفقاً لما ذكره أحد المستشارين العلميين للحكومة، سبب شعور مات هانكوك "بالقلق البالغ" من سلالة كوفيد-19 الجديدة في جنوب إفريقيا أنهم ليسوا متأكدين من أن اللقاحات ستكون بذات الفاعلية في الوقاية منها مثلما هي فعالة في الوقاية من السلالة (الجديدة) في بريطانيا".

يشار إلى أن بريطانيا وجنوب إفريقيا اكتشفتا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد مؤخراً تسببتا في انتشار متسارع للعدوى بالمرض.

من جنوب لندن يوم 3 يناير
من جنوب لندن يوم 3 يناير

وقال علماء إن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا مختلفة عن السلالات المنتشرة في بريطانيا لأنها شهدت عدة تحورات وطفرات في بروتين مهم يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

كما تم ربط تلك السلالة الجديدة بوجود تركيز أكبر لجزيئات الفيروس في أجسام المرضى، وهو ما قد يساهم في معدلات أعلى من انتشار المرض.

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