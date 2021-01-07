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منتج غذائي "يقصّر العمر".. احذروه!

(تعبيرية)

منتج غذائي "يقصّر العمر".. احذروه!

علماء بريطانيون: اللحوم الحمراء ومنتجاتها تزيد من خطر الموت عند تناولها بكثرة خاصة عند الرجال

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دبي - العربية.نت

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يوماً بعد آخر تزداد الدراسات التي تشير إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء تشكل خطراً على الصحة.

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فقد نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية نتائج أبحاث قام بها مجموعة من العلماء البريطانيين توصلوا خلالها إلى أن اللحوم الحمراء ومنتجاتها تزيد من خطر الموت عند تناولها بكثرة خاصة عند الرجال، مطلقين عليها اسم "منتجات تقصير العمر".

ووفق الصحيفة، فإن "تناول اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الخنزير المقدد والنقانق يزيد من خطر الموت لدى الرجال ويزيد أيضاً من احتمال الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب التاجية".

وفي هذا السياق، ينصح الخبراء الرجال باستبدال اللحوم بالفول والمكسرات وفول الصويا.

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