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الصحة العالمية: هذا موعد وصول اللقاح للفقراء!

لقاحات كوفيد
لقاحات ضد كورونا

الصحة العالمية: هذا موعد وصول اللقاح للفقراء!

حملات تطعيم واسعة النطاق بدأت في عدد من البلدان الغنية

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دبي - العربية.نت

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بعدما بدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان الغنية، بينها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد كورونا بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

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وقالت مسؤولة اللقاحات في المنظمة كيت أوبراين، إنّ برنامج "كوفاكس" أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف برنامج "كوفاكس" الدولي الذي أطلقته منظّمة الصحّة العالميّة بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضدّ كوفيد-19.

كما يسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20% من السكّان في كلّ البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

أكثر من ملياري جرعة

وردّاً على سؤال بشأن الموعد المرتقب لبدء استفادة الدول الإفريقيّة المنخفضة الدّخل من هذه اللقاحات، قالت أوبراين خلال مناظرة نظّمتها منظمة الصحة العالمية على الإنترنت، إنّ برنامج كوفاكس قادر على تأمين "أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات، مضيفة: "سنبدأ في تقديم هذه اللقاحات على الأرجح في نهاية يناير أو بالتأكيد في أوائل أو منتصف فبراير".

ومنحت منظّمة الصحّة العالميّة في 31 ديسمبر، أوّل موافقة طارئة لها منذ بداية جائحة كوفيد-19 على لقاح فايزر/بايونتيك، ممهدّةً بذلك الطريق أمام البلدان الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة.

يشار إلى أن المنظمة كانت أكدت أن 63 لقاحاً مرشّحاً قد اختروا على البشر حتى اليوم، وصل 21 منها إلى المرحلة النهائيّة من التجارب الشاملة. إضافة إلى ذلك، تم تطوير 172 لقاحاً آخر في المختبرات، على أن تخضع لمزيد من الاختبارات.

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