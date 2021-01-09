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الوباء يهدد أميركا مجدداً.. تحذيرات من سلالة جديدة

كورونا أميركا
كورونا في أميركا

الوباء يهدد أميركا مجدداً.. تحذيرات من سلالة جديدة

فريق البيت الأبيض أكد أن التسارع بالإصابات يشير إلى أنه قد يكون هناك متغير أميركي تطور هنا

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دبي - العربية.نت

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وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض، حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الجمعة، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وذلك بعدما ارتفعت حالات الوفاة بالوباء مؤخرا بشكل كبير تجاوز 4 آلاف حالة وفاة يومية.

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في التفاصيل، كشف فريق العمل في تقرير مرسل إلى الولايات بتاريخ 3 يناير، إلى أن التسارع يشير إلى أنه قد يكون هناك متغير أميركي تطور هنا"، حسب شبكة سي أن بي سي الأميركية.

وأضاف فريق العمل في تقريره "تنتشر السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 في المئة"، داعياً إلى الالتزام القوي بالإجراءات المتبعة لمكافحة "سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة".

كورونا في أميركا
كورونا في أميركا

أكثر عدوى

ويخشى أن يعرقل ظهور نسخة جديدة للفيروس في الولايات المتحدة أنشطة الحياة اليومية، وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض، بعد ما قال إنه لا يعتزم إجراء إغلاق كلي للبلاد.

فيما تأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من اكتشاف سلالة أخرى للوباء في بريطانيا وجنوب أفريقيا معروفة بـ "B.1.1.7. وقد تم رصد حالات منها في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي أكثر عدوى مقارنة بالنسخة الاصلية.

فيروس كورونا - أميركا - الولايات المتحدة
فيروس كورونا - أميركا - الولايات المتحدة

ورغم أن التحور في فيروس كورونا الذي وصل لأكثر من 30 دولة، لا يؤدي إلى زيادة في خطورة المرض، إلا أن ظهور متغيرات في سلالات الفيروسات التاجية، بما في ذلك السلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، يمثل تحديا لكل دولة تتطلع إلى القضاء على الوباء، خاصة وأن المتغير الجديد يعد أكثر قابلية للعدوى بنسبة تصل لـ 50 في المئة.

إلى ذلك، أصاب كورونا حتى الآن أكثر من 22 مليون شخص، وقتل 376 ألفا آخرين بالولايات المتحدة.

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