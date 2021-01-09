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إياكم والمشروبات الخالية من السكر.. تسبب هذا المرض!

مشروبات غازية
مشروبات غازية

إياكم والمشروبات الخالية من السكر.. تسبب هذا المرض!

تجنبوا المشروبات الغازية الخالية من السكر.. "تبدو صحية لكنها عكس ذلك"

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دبي - العربية.نت

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يُعتقد أن قرارات نمط الحياة غير الصحية تلعب دوراً في الإصابة بمرض السكري، لذلك، يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الخالية من السكر أو المنتجات الصحية التي تحمل ملصقات في غالبها "ترويجية".

وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور إيان برايثويت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Habitual، أن المشروبات الخالية من السكر قد تبدو صحية، ولكنها غالباً ما تحتوي على "محليات خالية من السكر"، وفق تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس".

كما أوضح أن "المحليات الخالية من السكر (والمنتجات التي تستخدمها عادة، مثل دايت صودا)، يمكن أن تبدو صحية، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية".

زيادة الوزن

وفي الواقع، يستشهد الدكتور برايثويت بدراسات تظهر أن استخدام المحليات مثل السكرالوز، قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وزيادة الوزن وأمراض التمثيل الغذائي.

هذا وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون بدائل السكر، يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام في بقية وجباتهم - بشكل أساسي للتراجع عن أي تأثير إيجابي قد يكون لديك على تناول السعرات الحرارية.

ويضيف: "إذا كنت تحاول خفض السكر ولكن لا يمكنك تخيل الحياة بدون الشوكولاتة (أو أيا كانت الحلوى التي تختارها!)، ففكر في السماح لنفسك بالانغماس فقط في أيام معينة من الأسبوع. في الأيام الأخرى، ابحث عن بديل مثل الفاكهة المجففة لتظل في متناول اليد، في حال كنت تشعر بالفعل بالرغبة الشديدة".

خطر من تناول الفواكة

هذا ويحذر برايثويت من أن تناول الفاكهة يوفر فوائد صحية لا حصر لها، ولكن يجب أن تكون حذرا من محتواها من الفركتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الفواكه وعصائر الفاكهة وبعض الخضراوات والعسل.

ولضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية مع تقليل المخاطر التي يشكلها الفركتوز، يجب عليك اختيار تناول الفاكهة الكاملة بدلا من العصير، كما ينصح برايثويت.

ويوضح أيضا: "الفاكهة الكاملة غير مكررة، وبالتالي فهي أفضل بكثير بالنسبة لك من الوجبات الخفيفة الحلوة الأخرى، بسبب الألياف والمواد المغذية التي تحتوي عليها، والتي تقاوم العديد من الآثار الضارة للفركتوز. والاستنتاج الواضح هنا هو محاولة استبدال الحلوى أو الوجبات الخفيفة السكرية بالفواكه الكاملة".

بدائل

ولكن، كما يشير، قد تكون هناك فرص أخرى للقيام بذلك أيضا، مثل تبديل السكر في الحبوب بالتوت المجفف، أو تناول الفراولة مع القليل من الشوكولاتة، بدلا من لوح الشوكولاتة وحده.

ويضيف برايثويت: "تجدر الإشارة إلى أنه بينما يحافظ العصير على بعض العناصر الغذائية والفيتامينات في الفاكهة، فإنه يتجاهل الألياف - ويترك لك كمية الفركتوز نفسها التي تحصل عليها في كوكاكولا".

يشار إلى أنه تشمل أعراض مرض السكري النوع 2، التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل، والشعور بالعطش طوال الوقت، وبالتعب الشديد.

بالإضافة إلى نقصان الوزن وعدم وضوح الرؤية.

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