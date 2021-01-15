كشفت شركة "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية أنها تعمل على تسليم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا خلال العام الحالي.

ورجحت الشركة حدوث اضطراب بمواعيد شحنات اللقاح على المدى القريب، وأن شحنات تسليم اللقاح الذي تطوره ستتأثر بين نهاية يناير وبداية فبراير.

إلا أنها أكدت أنها ستوفر زيادة ملحوظة في الجرعات للمرضى بين شهري فبراير ومارس.

وأعطيت حتى الآن 35.61 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم في 58 بلداً ومنطقةً على الأقل، وفق تعداد أعدته "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

يُذكر أن فيروس كورونا الذي بدأ من الصين، يواصل فتكه بالعالم، حيث تجاوزت الوفيات بالوباء حول العالم عتبة المليوني حالة، فيما اقتربت أعداد الإصابات من 100 مليون حالة.

أكبر عدد من حالات الوفاة تلك كانت في الولايات المتحدة الأميركية التي تقترب من 400 ألف وفاة.

وفي إحصاء آخر، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مصابي كورونا في القارة الأوروبية تجاوز 30 مليونا، فيما أعلنت ألمانيا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من مليوني حالة إصابة.

وفي الصين، حيث منشأ الوباء، سجلت البلاد التي تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الوباء في الربيع، الجمعة أكبر عدد إصابات يومية منذ مارس بلغ 144 إصابة جديدة، وهو رقم يبقى ضئيلاً جداً بالمقارنة مع الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

يأتي ذلك فيما وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة مصورة شدد فيها على ضرورة تضافر الجهود والتضامن للقضاء على وباء كورونا، وحث الدول التي لديها فائض لقاحات على مشاركته مع الدول ذات القدرات الاقتصادية المحدودة حتى يتم الانتهاء من الفيروس.