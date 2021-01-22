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أسوأ تفش منذ مارس.. شبح ووهان يرعب الصين

كورونا من الصين
كورونا من الصين

أسوأ تفش منذ مارس.. شبح ووهان يرعب الصين

تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى 3 أيام متعاقبة

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دبي - العربية.نت

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بينما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات هذه الأيام، بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق اليوم الجمعة، وذلك في وقت تواجه فيه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ مارس/آذار الماضي.

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في التفاصيل، سجل البر الرئيسي للصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 الجمعة، بعدما رصدت السلطات 103 حالات مقارنة مع 144 أمس، وكانت 94 من الإصابات الجديدة حالات محلية.

كما بدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لمرض كوفيد-19 في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى 3 أيام متعاقبة. وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات أمس الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.

ما علاقة مصنع اللحوم؟

بدورهم، أفاد مسؤولون محليون في بيان بأن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في هاربين عاصمة هيلونغجيانغ كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بي جروب التايلاندية للصناعات الزراعية ومنطقة تنمية محلية.

من عملية إجراء اختبارات كورونا في الصين
من عملية إجراء اختبارات كورونا في الصين

ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.

كورونا من الصين
كورونا من الصين

انتشار سريع

إلى ذلك، يخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

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