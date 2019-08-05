دعاء مؤثر لإمام الحرم المكي الشريف الشيخ عبد الرحمن السُديس آخر تحديث: الاثنين 3 ذو الحجة 1440 هـ - 05 أغسطس 2019 KSA 16:04 - GMT 13:04 تارخ النشر: الاثنين 3 ذو الحجة 1440 هـ - 05 أغسطس 2019 KSA 16:01 - GMT 13:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دعاء مؤثر لإمام الحرم المكي الشريف الشيخ عبد الرحمن السُديس PDF اطبع إقرأ أيضاً 7 معلومات عن أشهر قارئ للقرآن الكريم في العالم 10:35 GMT إقرأ أيضاً من هو خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي 09:30 GMT