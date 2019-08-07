من هو خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي آخر تحديث: الاثنين 18 ربيع الثاني 1441 هـ - 16 ديسمبر 2019 KSA 12:30 - GMT 09:30 تارخ النشر: الأربعاء 5 ذو الحجة 1440 هـ - 07 أغسطس 2019 KSA 12:00 - GMT 09:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك من هو خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي PDF اطبع إقرأ أيضاً دعاء مؤثر لإمام الحرم المكي الشريف الشيخ عبد الرحمن السُديس 13:04 GMT إقرأ أيضاً تعرف على إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ياسر الدوسري 10:21 GMT