حزب المرزوقي باق في الحكومة لكنه يعارض حكومة تكنوقراط

أعلن حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاثنين أنه سيبقى في الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو النهضة، لكن مع طرح مهلة جديدة من أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية، مبديا معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، العلماني محمد عبو: "لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة، لكن في حال لم نشهد أي تغيير خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي".

وأضاف "نحن نعارض حكومة تكنوقراط، لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق" الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.

وبمعارضته تشكيل حكومة تكنوقراط، يكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ساند موقف حزب النهضة الإسلامي.

وحركة النهضة المنقسمة بين معتدلين مؤيدين لرئيس الوزراء حمادي الجبالي وشريحة أكثر تطرفا، تبدي معارضتها لتشكيل حكومة كفاءات، فيما يشغل الإسلاميون 89 من أصل 217 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي.

ووعد رئيس الوزراء بالاستقالة في حال لم يتمكن من تشكيل فريقه الحكومي بحلول منتصف الأسبوع.