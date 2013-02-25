قناة تونسية تسخر من أنصار حزب النهضة.. وتبيع بقدونس

قررت قناة "الحوار" الفضائية التونسية الخاصة العمل بنصيحة ساخرة لأنصار حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، وأعلنت عن تخصص يوم وطني لبيع "البقدونس" أمام مقرّها بهدف تجاوز أزمتها المالية.

وجاءت النصيحة "الساخرة" بعد إعلان المسؤولين في القناة عن حاجتهم إلى تبرعات أو مستثمرين لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، ما دعا أنصار النهضة بتقديم نصيحة للمسؤولين فيها ببيع البقدونس.

ويعرف الخط التحريري للقناة التي يملكها الناشط الحقوقي المعروف الطاهر بن حسين، بانتقاده الشديد لحركة النهضة الإسلامية، وكان بن حسين قد اتهم حزب حركة النهضة بتضييق الخناق على قناته والسعي إلى إفلاسها.

وقالت إدارة القناة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها ستعرض الخميس المقبل 1000 ربطة بقدونس للبيع أمام مقرّها بالعاصمة، في محاولة للحدّ من الضائقة المالية التي تواجهها القناة، حسب ما أفادت صحيفة "البيان".

وستباع الربطة الواحدة مقابل 20 ديناراً (12 دولاراً) للمساعدة في دعم سيولة القناة.

وتواجه القنوات الخاصة في تونس صعوبات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المترنح في تونس، وعمد أغلبها إلى تسريح الكثير من العاملين، بينما يتهدد الإغلاق بعضها الآخر.

