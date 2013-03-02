الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

قرر الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع 2011، لمدة 3 أشهر إضافية، نقلاً عن قناة "العربية"، السبت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة المستقيل، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، تمديد حالة الطوارئ، من 3 مارس/أذار إلى 3 يونيو/حزيران المقبل.

وتشهد البلاد توترا منذ اغتيال المعارض اليساري البارز، شكري بلعيد، الشهر الماضي، واستقالة حكومة حمادي الجبالي، وتكليف علي العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، بتكشيل حكومة جديدة.