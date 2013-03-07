وزير الدفاع الفرنسي يقوم بزيارة مفاجئة إلى مالي

وصل وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم الخميس، إلى شمال شرق مالي في زيارة مفاجئة لتفقد القوات الفرنسية التي تحارب المجموعات المسلحة في ذلك البلد، كما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية.



وقالت الوزارة إن لودريان سيزور عدة مدن، خصوصاً باماكو وغاو، وكان الوزير الفرنسي زار في بادئ الأمر جبال إيفوقاس حيث التقى عسكريين فرنسيين.



وبحسب مصدر عسكري فرنسي فإنه ينتظر أن يزور ظهراً غاو، إحدى مدينتين في الشمال تمت استعادتهما من أيدي المسلحين عند بدء عملية سيرفال التي أطلقت في 11 يناير/كانون الثاني.



وقال الوزير لشبكة فرانس-24 "لقد جئت لأحيي العسكريين لأنه هنا جرت المعارك الأكثر حدة".



وأضاف أن جنديين فرنسيين قتلا في هذه الجبال الواقعة في شمال شرق مالي من أصل أربعة جنود فرنسيين سقطوا في العملية منذ بدأت.



وأضاف "أردت توجيه تحية لهم ولرفاقهم. أريد القول إن فرنسا فخورة بجنودها وفخورة بالنوعية المهنية وحسن سير العمليات".



وأكد الوزير أن "العملية لم تنته بعد"، مذكراً بأن الهدف هو إعادة مالي لـ"سيادتها". وقال "بعد ذلك سننسحب تدريجياً لتسليم البعثة الإفريقية المهام تحت إشراف الأمم المتحدة".