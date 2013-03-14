الرباط تستدعي سفير إسبانيا على خلفية مصرع 7 مغاربة بالأطلسي

قال مصدر مسؤول في الخارجية المغربية لـ"العربية"، إن الرباط استدعت سفير مدريد لديها، على خلفية نشر شريط على مواقع التواصل الاجتماعي، لحادث اصطدام سفينة تابعة للحرس الإسباني المدني، بقارب يحمل مهاجرين مغاربة، قرب لانزاروتي، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2012، في المحيط الأطلسي، وتسبب الحادث في غرق 7 مغاربة ونجاة آخرين.

ووصفت الخارجية المغربية الموضوع بالحساس، وطالبت السفير الإسباني بتقديم كل الشروحات والمعطيات المتعلقة بالموضوع، وستنتظر الرباط التوصل من سفارة إسبانيا في المغرب بكافة المعطيات الجديدة في الحادثة غير المسبوقة في العلاقات الثنائية ما بين البلدين الجارين المتوسطيين.

وأعلنت الخارجية المغربية في بلاغ رسمي، حصلت "العربية" على نسخة منه، عن اهتمام العاهل المغربي محمد السادس شخصياً، واهتمام الحكومة المغربية، بموضوع حادثة انقلاب قارب المهاجرين المغاربة والمأساة الإنسانية التي ترتبت عنه.

وتتابع القنصلية المغربية في جزيرة لاس بالماس، التابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي عن قرب، كل المستجدات أمام القضاء الإسباني، وهو الآن في مراحله الاستئنافية. ومن جهة أخرى، فالجهات الأمنية المغربية في اتصال مستمر مع الجهات الإسبانية للوقوف على الحقيقة الكاملة للحادث وتحديد المسؤوليات.