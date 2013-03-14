حراك رسمي وسياسي مغربي في موريتانيا

عرفت الأيام الماضية حراكا رسميا وسياسيا مغربيا في موريتانيا، حيث قام وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني بزيارة إلى موريتانيا التقى خلالها العديد من المسؤولين الرسميين الموريتانيين، على رأسهم رئيس البلاد، فيما كان الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد أشباط ضيفا على الحزب الحاكم في موريتانيا خلال نفس الفترة.

وقد عقد وزير الخارجية المغربي لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في القصر الرئاسي، تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما خصص جانبا منه للحديث عن التطورات الحاصلة في الشمال المالي، في ظل الحرب الدائرة هناك.

وكان من أنشطة الوزير المغربي في موريتانيا عقد لقاء مع الوزير الأول الموريتاني، ووزير خارجيته، فضلا عن تدشين مجمع سكني في نواكشوط، من ضمنه مبنى السفارة المغربية في نواكشوط.

وخلال وجوده في نواكشوط وقع العثماني ونظيره الموريتاني مذكرة تفاهم حول انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وخلال الوقت ذاته كان الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي أحميده أشباط في زيارة للحزب الحاكم في موريتانيا، دامت عدة أيام، والتقى خلالها هو الآخر بالرئيس الموريتاني وبوزيره الأول، وعدد من أعضاء الحكومة.

كما عقد المسؤول السياسي المغربي عدة لقاءات مع مسؤولين في الحزب الحاكم، وأصدر الطرفان بيانا مشتركا في ختام الزيارة، شددا فيه على ضرورة ترسيخ وتوثيق عرى التبادل المثمر، والتعاون البناء بينهما، خدمة للمصالح العليا للبلدين، كما تم خلال الزيارة "تحيين وتوقيع اتفاقية تعاون بين الحزبين".

غيمة خلافات

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن زيارته لموريتانيا ستشكل "حلقة هامة في تفعيل العلاقات الثنائية شعبيا ورسميا"، مضيفا أنه أبلغ الرئيس الموريتاني اهتمام العاهل المغربي محمد السادس بـتطوير العلاقات الثنائية وإعطائها أبعادا أكثر مما هي عليه سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا.

ومرت علاقات موريتانيا والمغرب ببرودة بالغة خلال الفترة الماضية ظهرت بوادرها في أكثر من مجال، وتعود بدايتها –حسب مراقبين– إلى موقف موريتانيا الداعم لنظام القذافي أثناء الثورة عليه، فضلا عن منافسة المغرب لموريتانيا وفوزها عليها في مقعد غرب إفريقيا غير الدائم في مجلس الأمن.

وقد تأثر التعاون الثقافي بين البلدين بهذه الخلافات حيث تناقصت أعداد الطلبة الموريتانيين المسجلين في الجامعات المغربية خلال العامين الأخيرين، كما اشتكى عدد من الموريتانيين من تعقيد إجراءات الحصول على التأشيرة المغربية.

ويقيم في المغرب منذ فترة رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بو عماتو وهو أحد أكبر رجال الأعمال الموريتانيين، وقد دخل في صراع مع النظام منذ عدة أشهر، وصل ذروته باعتقال مدير أعمال رجل الأعمال وإيداعه السجن منذ قرابة شهر.

كما تم خلاله فرض ضرائب تجاوزت أربعة مليارات أوقية، ما دفع رجل الأعمال لإغلاق البنك المملوك له، وهو أحد أكبر البنوك الخصوصية في موريتانيا، متهما السلطات الموريتانية بالسعي لكسر قوة إمبراطوريته المالية، والقضاء على مكتسباتها في السوق الموريتاني، ويترك وجوده في المغرب آثارا على علاقات البلدين.

