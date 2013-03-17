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أزمة مالي وتهديدات القاعدة

خريطة شمال مالي خريطة شمال مالي الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
عبد المالك دوركدال عبد المالك دوركدال الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
السفير الأمريكي في بنغازي السفير الأمريكي في بنغازي الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
قوات فرنسية في مالي قوات فرنسية في مالي الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
حرق مخطوطات حرق مخطوطات الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
مختار بلمختار مختار بلمختار الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
عملية عين أمناس عملية عين أمناس الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
تطهير عرقي ضد العرب تطهير عرقي ضد العرب الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
شكري بلعيد شكري بلعيد الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
عبد الحميد أبوزيد عبد الحميد أبوزيد الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018

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