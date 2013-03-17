لنبقى في الجنوب؟!

منذ سنوات وبالضبط في سبتمبر 2005، أعلن رئيس الحكومة، آنذاك أحمد أويحيى، عن تخصيص 3 ملايير دولار لتنمية الجنوب، ولم يكن وقتها شارع مدن الجنوب عرف احتجاجا بالحجم الذي عرفه الشارع الورڤلي الخميس الماضي، حينها تساءلنا، ماذا عساه يفعل هذا المبلغ لجنوب مقفر، لا مرافق ولا عمل ولا أفق يبعث على الأمل، وقتها استقللنا المبلغ وكانت مداخيل النفط يومها تجاوزت 40 مليار دولار في السنة، وقلنا هل هذا فقط؟ وتساءلنا لماذا لا نصنع من حاسي مسعود، أو حاسي الرمل أو ورڤلة وإليزي دبي شمال إفريقيا والمال متوفر، والإمكانيات موجودة، فقط تنقصنا الإرادة وحسن التدبير لرفع التحدي.

واليوم، وبعد هذا التململ والغضب، الذي عبر عنه الشباب المتظاهر في ورڤلة، تبين أنه حتى هذا المبلغ الزهيد لم يصرف في وجهته، وإلا لكان أعطى شيئا من الأمل إلى سكان الجنوب المعروفين بحكمتهم ورجاحة عقلهم.

لم يفت الأوان بعد، وأرى أن الحكومة جادة أكثر هذه المرة في التكفل بانشغالات سكان هذه المناطق، وما وجود الوزير الأول أمس في بشار إلا استجابة إلى تطلعات سكان الصحراء، ودليل على أن مشاكل الجنوب هي في قلب اهتمام السلطة التي صارت اليوم أكثر وعيا بمخاطر اللعب على حبل الجهوية والعصبية ومحاولات بعض الأطراف السياسية المهزومة تفجير الأوضاع في مناطق النفط، موهمة الشباب البطال بأنه أولى بثروات الجنوب وأن أبناء الشمال أكثر حظوة منه، وأكثر تنعما بمداخيل النفط.

وليست هذه المرة الأولى التي يتنقل فيها سلال إلى الجنوب، فقد كانت له زيارة في نوفمبر الماضي إلى ورڤلة حيث طرحت عليه كل مشاكل المنطقة، وبحكم أنه تقلد عدة مناصب، منها وال لتمنراست وكذلك ولايات أخرى، يعرف جيدا طبيعة المنطقة التي لم ينقطع عن زيارتها الرسمية أو غير الرسمية، فهو كثيرا ما يمضي فترة أعياده مع سكانها، ولم يقطع أبدا تواصله بها، وهو ما يعطي أملا لسكانها ولنا جميعا، أن تجد المشاكل المطروحة في وقفة ورڤلة والوقفات التي سبقتها حلولا حقيقية، ونهائية حتى لا تبقى مشاكل أبناء الجنوب، ورقة خلط سياسية بأيدي الأحزاب، ونافذة مفتوحة تحاول من خلالها جمعية ”رشاد” وبعض بقايا ”الفيس” المحل في الداخل والخارج العودة من خلالها، مستغلين مطالب الشباب التي هي مطالب شرعية وحقيقية لا يمكن التغطية عليها، محاولين الانتقام من السلطة.

صحيح أن شباب ورڤلة، فوّت الفرصة على زيطوط والكثير من الأبواق الإعلامية التي رأت في حركة البطالين فرصة لإشعال النار في الجزائر لقلب النظام، كشفوا أن بعبع الانفصال الذي ترفعه جهات أخرى دعاية مغرضة لإفراغ مطالب البطالين من محتواها، عندما أصروا على وحدة البلاد، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها.

لكن هذا لا يعني أن خطر الانفجار قد زال، فالحلول إن لم تكن جذرية، سيكون سعي سلال ومن معه مجرد صب للماء في الرمل.

لتقم الحكومة مداولات لها بمدن الجنوب الكبرى، وتتابع تنفيذ سياستها بدقة هناك، ولا مبرر للتقاعس ما دامت الأموال متوفرة وإرادة سلال ونيته في التكفل بهذا الملف صادقة ولا غبار عليها!؟



*نقلاً عن "الفجر" الجزائرية"