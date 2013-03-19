مواجهات بين الأمن التونسي وجهاديين على الحدود مع الجزائر

اشتبكت قوات الأمن التونسية، الثلاثاء، مع سلفيين مسلحين في معتمدية "تاجروين" من ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، على ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني إن "مواجهات تدور بين مجموعة مسلحة تتكون من 6 أفراد، وبين قوات الحرس والجيش الوطنيين بمنطقة قرن الحلفاية بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف"، وأضافت أن المسلحين "ينتمون إلى التيار السلفي المتشدد".

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" إن المسلحين بادروا بإطلاق النار على دورية للحرس الوطني ثم هربوا داخل غابة في المنطقة.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، اشتبكت قوات الأمن في أكثر من مناسبة مع مسلحين ينتمون إلى تيارات دينية متشددة، ولبعضهم ارتباطات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما صادرت أسلحة وذخيرة أدخلوها للبلاد.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 أعلن وزير الداخلية السابق علي العريض تفكيك "مجموعة إرهابية" مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. وقال العريض إن المجموعة خططت لإقامة معسكر داخل تونس وتنفيذ "أعمال تخريبية" في البلاد.