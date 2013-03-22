إضراب الرئيس.. وإضراب الأئمة!

أئمة الجزائر أنشأوا نقابتين وليس نقابة واحدة، نقابة تابعة لسيدي السعيد وأخرى تابعة لمعارضيه!

نقابة سيدي السعيد وعدت الأئمة بالزيادات في الأجور من دون اللجوء إلى الإضراب، ونقابة المعارضة لنقابة الحكومة قالت إن هذا كذب وتسويف على الأئمة، ودعت إلى إضراب تقول إنه إضراب من نوع خاص!

تخيّلوا يا قراء أئمة الجزائر يشنون إضرابا عن العمل! فلا أذان تسمعه الآذان، وصلاة تقام ولا ركوع ولا سجود لها من قِبل الأئمة، لا ركوع للسلطة وسجود لها... ولا ركوع ولا سجود للّه..! وحتى الرئيس بوتفليقة أضرب عن الكلام، احتجاجا على الاحتجاج!

تصوّر أئمة يبطلون صلاة الشعب الجزائري..! ويغلقون المساجد، فلا تقام الصلوات الخمس إلا في البيوت..! فلا جمعة.. ولا حتى صلاة الجنائز والاستسقاء!

أتذكر، هنا، أن الإباضيين في الجزائر أضربوا في الستينيات والسبعينيات عن إقامة ''صلاة الجمعة''، بحجة أن البلاد ليس على رأسها أمير عادل! وعندما تولى المرحوم مولود قاسم وزارة الشؤون الدينية تفاوض مع الشيخ بيوض، رحمه اللّه، لأجل إقامة الجمعة.. على أساس أن المذهب الإباضي لا يجيز إقامة الجمعة إذا كان على رأس الأمة أمير ظالم!

واعترف الشيخ بيوض بأن الرئيس بومدين، رحمه اللّه، ليس رئيسا ظالما، وأقيمت صلاة الجمعة في غرداية لعدة سنوات، ثم انقطعت لأن الأفالان أفسدت القضية، عندما تدخلت في حكاية إعداد قوائم المرشحين للانتخابات البلدية في غرداية، ولم تراع رأي الشيخ بيوض في الأمر..! فأضرب الإباضيون عن إقامة الجمعة، احتجاجا على هذا الظلم، هذا النوع من الإضراب الديني مفهوم ومفعول! لكن إضراب الأئمة الذي تدعو إليه نقابة الأئمة شيء آخر! هذه المرة الإضراب يهدد بإبطال الفريضة كلها.. فريضة الصلاة! وبالتالي بحجز الجزائريون مكانهم في النار من الآن، لأنهم تقاعسوا عن دفع الأجر المناسب للإمام كي يصلي بهم الصلاة الصحيحة، وفي وقتها؟!

أي أن الدولة مطالبة بدفع ثمن الجنة للجزائريين في الصلاة، أيضا، مثلما تدفع لهم ذلك، أو لبعضهم، في مسألة الحج على حساب الدولة؟!

الإمام الذي يصلي بالناس.. يصلي أولا لنفسه.. ثم يأخذ أجره عن كل واحد يصلي خلفه، من اللّه، يوم القيامة.. لكنه يريد أخذ أجره من الدولة في الدنيا على كل واحد يصلي وراءه! وهنا يطرح السؤال: هل هذا هو معنى الدين دين الدولة، ولذلك يجب عليها أن تدفع ثمّة للأئمة؟!

خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث السياسة.. وخلط الدين بالدنيا قد يؤدي، أيضا، إلى كوارث تمس عمق مفهوم العبادة الصحيحة. أجدادنا كانوا يؤمون الناس ويأخذون أجرهم من اللّه فقط، فماذا حدث؟!



*نقلاً عن "الخبر" الجزائرية