محكمة تونسية تحبس مغني "راب" وصف رجال الشرطة بالكلاب

قالت مصادر قضائية اليوم الجمعة إن محكمة تونسية قضت بسجن مغني راب عامين بسبب فيديو يصف فيه رجال الشرطة بالكلاب في قضية قد تثير الجدل حول حرية التعبير في تونس التي يقود حكومتها إسلاميون.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر شابا وفتاة تونسيين، بينما تلاحق مغنياً ثالثاً للراب يعرف باسم "ولد 15" بسبب فيديو تضمن أغنية راب تصف رجال الشرطة بأنهم كلاب.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الابتدائية ببن عروس قضت بسجن مغني الراب المعروف باسم ولد 15 عامين، بينما قضت بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ على صابرين القليبي ومحمد الهادي بلقايد بسبب الأغنية.

وفي الفيديو الذي بث على يوتيوب وفيسبوك يصف "ولد 15" رجال الشرطة بأنهم كلاب، ويرى أن الشرطة تمارس العنف ضد الشعب دون رقابة ومحاسبة.

وقال في فيديو بث على فيسبوك تعليقا على الأغنية "قمت فقط باستخدام لغة الشرطة. هم عنفوني لفظيا وجسديا وأنا كفنان الطريق الوحيد لدي للرد عليهم هو تقديم فن عنيف".

ويقول منتقدون إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة تسعى لخنق حرية الإبداع والتعبير. لكن الحكومة تنفي ذلك بشدة وتقول إنها تدعم حرية التعبير وتسعى فقط إلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.