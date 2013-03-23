هولاند يؤكد مقتل قيادي القاعدة أبو زيد في شمال مالي

أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم السبت، رسميا، مقتل عبد الحميد أبو زيد، أحد أبرز قادة قاعدة المغرب الإسلامي.

وقال بيان صادر عن قصر الإيليزيه "إن رئيس الجمهورية يعلن بصفة مؤكدة، مقتل عبد الحميد أو زيد، في معارك قادها الجيش الفرنسي في جبال إيفوغاس شمالي مالي"، وأضاف البيان "مقتل هذا القيادي الكبير في قاعدة المغرب الإسلامي يسجّل مرحلة هامة في الحرب على الإرهاب في الساحل".



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم السبت، عن مصادر وصفتها بالرسمية، قولها إن فرنسا أكدت مقتل عبد الحميد أبو زيد القيادي بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في مواجهات شمال مالي.

وكانت أنباء قد ترددت عن مقتل أبو زيد على يد القوات الفرنسية قبل أسابيع في جبال "الإيفوغاس"، لكن باريس لم تعلن حينها بشكل رسمي تأكيد مقتله.

وقبل ذلك، كان رئيس تشاد إدريس ديبي قد أعلن مقتل أبو زيد على يد قوات بلاده التي تشارك في المعارك بشمال مالي، والتي توغلت في منطقة آدرار، وخاضت معارك دامية مع مقاتلي القاعدة أدت لمقتل العشرات من الجنود التشاديين.

ويعد عبد الحميد أبو زيد من أبرز قيادات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والقائد الميداني لإمارة الصحراء والموالي لأمير "القاعدة" عبد المالك دودكال.