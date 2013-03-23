مقتل موريتانيين وفقدان آخرين على الحدود مع مالي

قتل مسلحون مجهولون ليل الجمعة، موريتانيين اثنين على الحدود مع مالي، وفقد اثنان آخران عقب العملية في منطقة داخل الأراضي المالية على الحدود مع موريتانيا. والقتيلان هما تاجر أغنام وأحد رعاته كانا في طريقهما إلى السنغال عبر الأراضي المالية، لتسويق قطيع من الأغنام في الأسواق المالية.

وقال موقع "السراج" الموريتاني إن تاجر الأغنام يسمى محمد الأمين ولد أيده، وإن المسلحين المجهولين قتلوه هو وأحد رعاته رمياً بالرصاص، فيما أدت العملية لفقدان شخصين آخرين كانا يرافقان التاجر، أحدهما ابنه والثاني زميله في العمل. ونقل عن مصادر محلية قولها إن التاجر ولد أيده البالغ من العمر حوالي 50 سنة اعتاد منذ فترة ممارسة التجارة بقطعان الماشية عبر الحدود الموريتانية المالية، وفي بعض الأحيان يعبر الأراضي المالية إلى السنغال.

ويعتبر الحادث الحالي هو الثاني من نوعه بعد مهاجمة مسلحين مجهولين لمجموعة من البدو الرحل قرب مدينة فصالة الموريتانية، وقد أدى الحادث لسقوط عدة جرحى نقلوا إلى الأراضي الموريتانية حيث تلقوا العلاج في المستشفى الجهوي في مدينة النعمة أقصى الشرق الموريتاني.

واتخذت الحكومة الموريتانية إجراءات أمنية عدة لتأمين حدودها، حيث أعلنت منطقة الحدود مع مالي "منطقة عسكرية مغلقة"، كما دفعت بآلاف الجنود من الجيش والحرس والدرك لإحكام إغلاق الحدود في وجه المتسللين والهاربين من جحيم الحرب في مالي.