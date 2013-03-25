سلطنة عمان تنفي استقبال عائلة القذافي

نفت سفارة سلطنة عمان بالعاصمة الليبية طرابلس أن تكون عمان قد استقبلت عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي المقيمة بالجزائر.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة العمانية وصل وكالة الأناضول للأنباء، فإن "السلطات العمانية تنامى إلى مسامعها هذا الأمر (استقبال عائلة القذافي) وهو ما تنفيه"، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتصال مع السلطات الليبية بهذا الصدد.

وذكرت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر بالحكومة الجزائرية في وقت سابق أن عائلة القذافي المقيمة بأراضيها قد غادرت منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي باتجاه سلطنة عمان التي منحت لها حق اللجوء السياسي بعد موافقة ليبيا، وتعهد أفراد عائلة القذافي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وغادرت عائلة القذافي المكونة من زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابنيه محمد وحنبعل وعدد من الأحفاد ليبيا قبيل سقوط العاصمة طرابلس في يد الثوار منتصف أغسطس/ آب من عام 2011م متجهة إلى الأراضي الجزائرية.

وبينما يقيم الساعدي الابن الآخر للقذافي على الأراضي النيجيرية، لا يزال سيف الإسلام القذافي في أحد سجون مدينة الزنتان غرب ليبيا في انتظار تجدد جلسة محاكمته في شهر مايو/ أيار المقبل.