رئيس .. من الجنوب !

عندما اندلعت أحداث العروش في منطقة بلاد القبائل والتي زحفت على الجزائر العاصمة ، تمت مقايضة الاحتجاجات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الثانية حيث ترأس كريم يونس المجلس الشعبي الوطني ، ولكن لم تكتف العروش بذلك بل طالبت بطرد نواب المنطقة من المبنى البرلماني !.

وعندما تكرر السيناريو بعد ذلك بسنتين حيث اندلعت الأحداث في الجنوب الجزائري ، تمت أيضا مقايضة الاحتجاجات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية السفلى حيث خلف عمار سعيداني من وادي سوف كريم يونس القادم من عاصمة بني حماد والمرشح عن جزائر بني مزغنى !.

إننا في كل مرة نقدّم الأضاحي السياسية قرابين للمطالب الاجتماعية المشروعة والتي لم نعد نحسن قراءتها في كل مرة !. فقد كان يكفي بعد عشر سنوات أن تهب ريح الجنوب وتشتعل تلك النار التي كانت تختفي تحت الرمال وليس تحت الرماد بعد حادثة تيقنتورين !!!...

لقد ابتهجت الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ـ الذي بدأ مشواره المهني برئيس دائرة في ولاية تمنراست ـ عندما لم يرفع الشباب البطال مطالب سياسية خلال المظاهرة المليونية في مدينة ورقلة احتجاجا على ظروفهم الاجتماعية القاسية . بل إن وزير الموارد المائية السابق الذي طار من الشمال إلى الجنوب من أجل إطفاء النيران الملتهبة قد راح يشيد بوطنية أهل الجنوب الذين أحبطوا مخطط الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول الذي كان يهدف إلى فصل الصحراء عن الجزائر عندما كانت فرنسا الاستعمارية تعد أيامها الأخيرة في الجزائر خاصة بعد اكتشاف البترول !!!...

بالتأكيد لم يرفع الشباب البطالون مطالب سياسية ، ما في ذلك شك !. لكن أليست الممارسات السياسوية السلبية هي التي دفعت المغبونين إلى الاحتجاج السلمي أو الغضب الصامت !. والمؤكد أن المطالب الاجتماعية سرعان ما تتحول إلى مطالب سياسية إذا لم تحسن الحكومة تلبية تلك المطالب والانشغالات اليومية للمواطنين في مختلف المجالات .

وإذا كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أقسم بالله العلي العظيم أنه لم يصف المحتجين بالشرذمة وأن ذلك ليس من أدبيات الحكومة الجزائرية ، فقد سبق للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد أن وصف المتظاهرين الذين أعلنوا العصيان المدني في ساحة الشهداء بالشرذمة !. بل إن عقيد جيش التحرير الوطني محمدي السعيد أو سي ناصر الذي انضم إلى صفوف مدني عباسي الذي كان يرى نفسه قاب قوسين أو أدنى من القصر الرئاسي بأعالي المرادية ، قد راح يؤجج المتظاهرين بقصة موسى وفرعون !!!.. والنتيجة أن غـرق الرئيس وعبر عباسي البحر بحر الدم والدموع والدمار إلى الضفة الأخرى بعد عشر سنوات من الاقتتال بين الإخوة الأعداء !.

لقد حاولت الأحزاب السياسية سواء كان من المعارضة أو من الموالاة أن تركب بساط ريح الجنوب الذي لم يكن بالبساط السحري مادامت هي الأخرى لا تملك الخاتم السحري !. لكن الحذر كل الحذر أن ينقلب السحر على الساحر مثلما حدث مع سحرة فرعون الذي قال عن قوم موسى عليه السلام بأنهم شرذمة قليلون !!!.. وإذا كانت الظروف الإقليمية والدولية قد جعلت لويزة حنون تزعم أن الأيادي الأجنبية وخاصة الإمبريالية العالمية !. هي التي تحرك المتظاهرين من الشبان البطالين ، فمن الغرابة أن تحاول بعض التصريحات السياسية والتحليلات الإعلامية أن تجد رأس الخيط بين الاحتجاجات الاجتماعية الصحراوية وبين الانتخابات الرئاسية التي دخلت مرحلة العد التنازلي !..

قد تحتل المؤسسة البرلمانية المرتبة الثانية من حيث الأهمية السياسية في الدولة ، ولذلك كانت في كل مرة تتم عملية المقايضة بين السلطة والمتظاهرين مثلما حدث مع كل من كريم يونس وعمار سعيداني حيث أوصلتهم الاحتجاجات الاجتماعية الجهوية إلى التربع على عرش القبة البرلمانية !. على الرغم من أن التوزيع الجغرافي للسلطة يخضع للتوازنات السياسية ، مثلما ينص على ذلك الدستور غير المكتوب !!!...

يقتضى منطق الأشياء أنه ، يجب البحث عن صيغة أخرى للمقايضة حيث لم تعد المقايضة البرلمانية بالاحتجاجات الاجتماعية صالحة للمعاملة السياسية ، ولم تبق غير المؤسسة الرئاسية التي وصل إليها في واشنطن باراك أوباما القادم من الجنوب وهو الأسود ليتربع على عرش البيت الأبيض وليحقق حلم الثائر مارتن لوثر كينغ !.



* نقلا عن صحيفة "الحقائق" الجزائرية



