إحالة 17 جزائرياً إلى القضاء إثر تظاهرات جنوب البلاد

أحيل 17 شخصاً على الأقل إلى القضاء في غرداية الواقعة على بعد 600 كلم جنوب العاصمة الجزائر، إثر صدامات عنيفة جرت الأسبوع الجاري بين الشرطة وشبان عاطلين عن العمل، على ما أفادت الخميس الصحف الجزائرية.

وأسفرت المواجهات التي وقعت الثلاثاء بمناسبة افتتاح "عيد الزربية" (السجاد) الذي يقام سنوياً في مدينة غرداية المعروفة بصناعاتها التقليدية، عن سقوط 14 جريحاً بين قوات الأمن، على ما أفادت صحيفة "ليبرتيه".

وكان المحتجون يريدون بتظاهرتهم لفت انتباه السلطات لوضع العاطلين عن العمل في المدينة، وهي عاصمة منطقة وادي مزاب، التي تستفيد من استثمارات كبيرة بالمناسبة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الموقوفين اتهموا خصوصاً بإثارة أعمال شغب وتدمير ممتلكات عمومية وخاصة وإضرام حرائق.

وأفادت الصحف أن معظم الموقوفين من الشبان الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنتمين إلى لجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل، وهي جمعية تنشط كثيراً في جنوب الجزائر، حيث نظمت خلال الأسابيع الأخيرة عدة تظاهرات ضد البطالة.

وأفادت صحيفة "المجاهد" أن عدة وزراء، بمن فيهم وزير الداخلية دحو ولد قابلية، توجهوا الأربعاء إلى غرداية لإجراء مناقشات حول التشغيل مع السلطات المحلية.

وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، الخميس، أن الحكومة تعكف على إعداد امتيازات ضريبية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الجنوب، وهي منطقة فقيرة لا تستفيد من الثروة النفطية رغم أنها مصدرها.

وفي الأغواط، أعلنت الوكالة الوطنية للتنمية تنظيم يوم إعلامي لشرح الامتيازات المتوافرة أصلاً في مجال الاستثمار بولايات الجنوب.

وفي 14مارس/أذار تظاهر آلاف العاطلين عن العمل في هدوء في مدينة ورقلة في قلب منطقة استخراج المحروقات، مطالبين بوظائف ووقف الملاحقات القضائية بحق ناشطيهم.

وقبل ذلك بيومين، أصدرت محكمة الأغواط أحكاماً بالسجن شهرين، أحدها مع النفاذ بحق أربعة عاطلين عن العمل لمشاركتهم في تظاهرة للمطالبة بوظائف.