اتهامات للشرطة التونسية بـ"سحل فتاة".. والداخلية تحقق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق إثر اتهاماتٍ لعنصرين من الشرطة بسحل فتاة وتعريتها في شارع وسط العاصمة تونس .



وقالت الداخلية في بيان لها انها قامت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات على إثر نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سحل فتاة من قبل شخصين أحدهما بزي رسمي في شارع "جون جوريس" بتونس العاصمة أثناء مسيرة المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني عشر الذي تستضيفه تونس..



ووقع الحادث بعد أن رفضت الفتاة طلب الشرطة بمرافقتهم إلى المركز .



ووفق ما نسبته صحيفة "الشروق" التونسية لمصدر أمني، رفضت الفتاة طلب الشرطيين مرافقتهما إلى مركز الشرطة فقاما بـ"سحلها مستعملين القوة".



وأضافت الصحيفة، ان الفتاة "حاولت الفرار فاعتديا عليها بالضرب وقاما بجذبها من ثيابها على جزء من الشارع فتعرى جسد الفتاة ورغم ذلك لم يتوقف الشرطيان عن سحلها".



ولفتت الى ان مقطع الفيديو الذي يظهر "سحل الفتاة" تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي وان الحادثة "اثارت غضب الراي العام" في تونس.



فتح تحقيق في الواقعة



وقالت الوزارة في بيانها "على اثر نشر مقطع فيديو بالمواقع (الاجتماعية) الالكترونية يظهر فتاة تجر ارضا من قبل شخصين احدهما بزي عون (عنصر) امن، توضح وزارة الداخلية انها قامت منذ يوم امس الاربعاء بفتح بحث اداري للتحري في ما جاء في مقطع الفيديو وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".