اغتصاب ناشطتين بريطانيتين تدعمان القضية الفلسطينية في بنغازي

اغتصب خمسة رجال في بنغازي شرق ليبيا، شقيقتين بريطانيتين ناشطتين في الدفاع عن الفلسطينيين كانتا ضمن قافلة إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، بحسب ما أعلن، الخميس، عوض البرعصي نائب رئيس الوزراء الليبي.

وندد المجلس المحلي لمدينة بنغازي بالحادثة، وأعلن عن توقيف الفاعلين ومحاسبتهم قريبا، بحسب بيان صحفي نشرته "الوطن الليبية".

وقال المسؤول الليبي في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك" إن البريطانيتين "اغتصبتا بطريقة وحشية أمام أبيهما".

وأضاف البرعصي أنه زار الضحيتين أمس الخميس في بنغازي، مشيراً إلى أنهما بريطانيتان من أصل باكستاني.

وكانت المرأتان بصحبة والدهما في طريقهم إلى مصر حين تم توقيف قافلتهم التي تشرف عليها منظمة غير حكومية تركية تعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة منذ سنوات، عند الحدود من قبل السلطات المصرية.

وقرر عندها الأب أن يعود مع ابنتيه وبريطانيين آخرين إلى بنغازي للسفر بالطائرة من مطار المدينة. وعند وصولهم إلى بنغازي تم خطف المجموعة من خمسة مجهولين.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي، طلب عدم كشف هويته، الخطف لكنه لم يكن بإمكانه تأكيد ما إذا تعرضت البريطانيتان إلى "اغتصاب أو اعتداء جنسي"، مشيراً إلى "عمليات توقيف" في إطار هذه القضية.

وأوضح مصدر آخر أن البريطانيين الثلاثة يقيمون منذ الإفراج عنهم، الأربعاء، في القنصلية التركية ببنغازي.